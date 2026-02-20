Család

2026.02.20.

Mit főzzek ma? Vegán kelkáposztaleves, párizsi bundás szelet és villámgyors láva cake kelleti magát

Nosalty profilképe Nosalty

Lesz mit enni a hétvégén is! Vegán levessel és húsos főétellel lakunk jól, amit egy villámgyors sütivel koronázunk meg.

Neked melyik lesz a kedvenc fogásod?

bagel

Házi bagel

Van az a felismerés, amikor rájössz, hogy a bagelért nem kell pékségig rohanni, elég bekapcsolni a sütőt. A főzős-sütős trükk elsőre furcsának hangzik, de pont ettől lesz kívül ...

képviselőfánk

Klasszikus képviselőfánk

A képviselőfánk egy klasszikus magyar cukrászsütemény, mely égetett tésztából készül. Ünnepi alkalmak kedvelt süteménye, mégis igazi időtálló klasszikus a hétköznapokban is.

A Kunyhó Cukrászda mignonjai
Család

5 cukrászda, ahol mindig finom, friss és roppanós tetejű a...

„S öt forintért kuglert venni…” – ábrándozik József Attila, és talán nemcsak a verset, de azt is tudja most már mindenki, hogy a kugler bizony a ma ismert, népszerű mignon elődje volt. Ahogy a kis Attilának, úgy nekünk is meghatározó élmény volt a cukrászda pultjában sorakozó színes kockák hadserege, és többen nem nőttük ki a mignon iránti rajongásunkat az évek múlásával sem. Citromos, puncsos, csokis? Szögletes vagy figurás? Akármelyik verzió hívei legyenek is a kedves olvasók, mi most mutatunk öt cukrászdát, ahol finom a mignon, és ahol a gyerekkorunk is visszatér egy kicsit.

Kormos Lili

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

