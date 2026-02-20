Mit főzzek ma? Vegán kelkáposztaleves, párizsi bundás szelet és villámgyors láva cake kelleti magát

„S öt forintért kuglert venni…” – ábrándozik József Attila, és talán nemcsak a verset, de azt is tudja most már mindenki, hogy a kugler bizony a ma ismert, népszerű mignon elődje volt. Ahogy a kis Attilának, úgy nekünk is meghatározó élmény volt a cukrászda pultjában sorakozó színes kockák hadserege, és többen nem nőttük ki a mignon iránti rajongásunkat az évek múlásával sem. Citromos, puncsos, csokis? Szögletes vagy figurás? Akármelyik verzió hívei legyenek is a kedves olvasók, mi most mutatunk öt cukrászdát, ahol finom a mignon, és ahol a gyerekkorunk is visszatér egy kicsit.