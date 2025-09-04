Magyarországra is megérkezett a Nutella várva várt új verziója

Az összetéveszthetetlen Nutella-élmény mostantól a növényi étrendet követőknek is elérhető lesz Magyarországon.

Hosszas várakozás után végre Magyarországon is bemutatkozik a Ferrero újdonsága, a Nutella Plant-Based. A vállalat új terméke a márkára jellemző kiváló minőséget és összetéveszthetetlen ízvilágot kínálja, immár növényi eredetű összetevőkkel, amelynek köszönhetően mostantól még többen kóstolhatnak bele az igazi Nutella-élménybe.

Megérkezett Magyarországra a Nutella vegán verziója

A Magyarországra is megérkező Nutella Plant-Based a népszerű Nutella-élmény minden jellemzőjét magában hordozza, miközben teljesen vegán minősítéssel rendelkezik. A tejet gondosan válogatott, növényi alapú összetevők (csicseriborsó és a rizsszirup) váltják fel, míg az ikonikus, pörkölt mogyoró és a gazdag kakaó továbbra is alapköve az ízvilágnak, egyedülállóan krémes és finom textúrát biztosítva.

Nutella pillanatok, mostantól még többeknek, változatos igényekre szabva

Ezt az innovációt azért fejlesztettük, hogy egy olyan választási lehetőséget kínálhassunk, amely a tej helyett növényi összetevőket tartalmaz, miközben megőrzi a jellegzetes Nutella ízélményt. Ugyanazt a nagyszerű ízt, krémes állagot és kiváló minőséget kínálva, amiről a Nutella márka ismert és közkedvelt – mondta Thomas Chatenier, a Nutella globális marketingigazgatója.

A Ferrero növényi alapú újdonsága még többekkel ismertetheti meg azokat az örömteli pillanatokat, amelyek egy kis Nutellával még teljesebbé válhatnak. Az új finomság ideális választás azoknak, akik étrendjükben részben vagy egészben kerülik az állati eredetű összetevőket.

Ahogyan a tradíció találkozik az innovációval

A több mint 60 éves márka innovatív szemléletével és évtizedes szakértelmével folyamatosan törekszik arra, hogy világszerte különlegessé tegye az étkezéseket. A Nutella Plant-Based bevezetése pedig a Ferrero innováció iránti elkötelezettségének egy újabb bizonyítéka, amely során továbbra is a fogyasztói igényeket, a minőségi alapanyagok használatát és a felelősségteljes gyártást tartotta szem előtt.

Az új, növényi alapú Nutella 2025. szeptembertől 350 grammos kiszerelésben, széles körben elérhető az ország élelmiszerüzleteiben, és – a márkától megszokott módon – újrahasznosítható üvegcsomagolásban kapható.