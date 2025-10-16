Gasztro

A Lidl megkönnyíti a vidékiek életét: négykeréken gurul házhoz

Óriási dobást tartogat 2025 végére a Lidl, ez átírhatja, hogyan vásárol a magyar vidék.

Egyedülálló megoldással segíti a vidéki települések élelmiszer-ellátását a Lidl: október 17-től egy mozgó, üzletté átalakított Lidl-kisbusz járja majd az országot. A Lidl 4 keréken olyan kistelepülésekre látogat el, ahol sokszor kihívást jelent megoldani a mindennapi bevásárlást, különösen saját gépjármű nélkül.

Lidl kisbusz
Az üzletté alakított buszban több mint 80-féle termékből lehet majd vásárolni: így például friss zöldségek és gyümölcsök, tej- és tejtermékek, különféle szárazáruk, konzervek, illetve fagyasztott árucikkek közül lehet majd válogatni. A kínálat kialakításakor elsődleges szempont volt, hogy a mindennapi bevásárláshoz szükséges alapvető élelmiszerek minél szélesebb választéka elérhető legyen a polcokon.

A minőségi kínálat ráadásul ugyanazon az áron érhető el, mint egy hagyományos Lidl áruházban.

A Lidl megy el a vásárlókhoz

A diszkontlánc számára kiemelten fontos, hogy minden magyar vásárló hozzáférjen a minőségi élelmiszerekhez, függetlenül attól, hogy hol él.

Éppen ezért a vállalat folyamatosan keresi azokat az innovatív megoldásokat, amelyekkel segíthet az embereknek, és még könnyebbé, kényelmesebbé teheti a bevásárlást.

„Országosan jelenleg 216 áruházunk van, de vannak olyan kistelepülések, ahol több tíz kilométert is kell utazni azért, hogy elérjenek a vásárlók egy Lidl-üzletbe. Ezeken a településeken pedig sokszor nincs megfelelő élelmiszerbolt helyben, vagy csak korlátozott kínálattal találkozhatnak az ott élők, így sokszor jelenthet problémát még egy kisebb bevásárlás is. Ezért döntöttünk úgy, hogy most a Lidl 4 keréken megy a vásárlókhoz. Számunkra ez nem csupán egy innovatív kezdeményezés, hanem egyfajta gesztus a vidéki közösségek felé, hogy tudják, számíthatnak ránk. Hiszünk abban, hogy a vidék támogatása és fejlesztése kulcsfontosságú, ezért a terveink szerint most az ősz folyamán 48 vidéki településre megyünk el ezzel a mozgó bolttal, ahol mintegy 27 ezer lakost érünk el. Nagy lelkesedéssel vágunk bele, és bízunk benne, hogy a programot a későbbiekben folytatva egyre több helyre juthatunk el“- mondta Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke.

Lidl kisbusz belülről
Száz lakostól az ezer fős településig

A 48 településen összesen 27 ezer ember él, a legkisebb település, ahova begördül a mozgó üzlet a 100 fős lélekszámú Vekerd lesz, de a legnagyobb településen, Alsószentmártonon is
mindössze alig több, mint 1200 fő lakik.

A Lidl mozgó üzlete minden kiválasztott település központjában áll meg, és néhány órán keresztül várja a vásárlókat, mielőtt tovább indulna a következő állomásra.

Amennyiben a 25 napos országjárás sikeres lesz, a jövőben újabb települések is bekerülhetnek a programba.

Az országjárás helyszíneiről bővebb információ itt található.

Címlapkép: Lidl Magyarország

