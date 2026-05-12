2026.05.12.

Lángos- és palacsintaszemle – Ennyibe kerülnek most a Balatonon

Még ugyan nem indult hivatalosan a balatoni szezon, de sorra kinyitnak a strandok büféi. Most a palacsinta és a lángos, két kötelező strandkaja árait vette górcső alá a Kisalföld.hu. Lássuk, milyen árakra számíthatunk!

Arról már írtunk korábban, hogy milyen strandbüfés árak várnak a Balaton mentén, de abból a felsorolásból kimaradt két ikonikus strandos étel, a palacsinta és a lángos.

Lángosok
Ennyibe kerül a palacsinta a Balaton partján

Nem is olyan régen a palacsinta pár száz forintos desszertnek számított, de tényleg, mert voltak büfék, ahol 150-200 forintba került egy ízes vagy kakaós töltelékű. 2020-ban már inkább 400 forint körül mozgott tölteléktől és helytől függően, ezek közül is a nutellás (vagy más mogyorós töltelékű) palacsinta viszi mindig a prímet, ez 50 forinttal drágább szokott lenni, mint társa - írja a Kisalföld.hu.

Az idei árak átlagosan 50-100 forinttal emelkedtek

Egy balatoni büfében így 450 forintról indulnak az alapízek, míg egy nutellás 500 forintba kerül.

Egy másik helyen a kakaós, lekváros és a fahéjas már 500 forint, míg a nutellás, diós, mákos és túrós és áfonyás 550. A meggyes-túrós és a meggyes-mákos palacsinta pedig 650 forint/db.

A lángos sem tartja a tavalyi árakat

A lángos is a tipikus strandételek közé tartozik, amit 2021-ben még a füredi és csopaki strandokon átlagosan 700-800 forintért sütöttek, míg egy sajtos-tejfölös 1200 forint körül volt.

Jelenleg egy sima lángos 1300, a tejfölös 1600, a sajtos 1700, míg a sajtos-tejfölös 2300 forint.

Ugyanebben a büfében különleges feltétű lángosok is elérhetőek: juhtúrós-medvehagymás lángos 2400 forintért, a porcukros 1300 forintért, a lekváros 1400 forintért, a mogyorókrémes pedig 1600 forintért elérhető.

Egy másik büfében a sima lángos 1400, míg a sajtos-tejfölös 2400 forint. Ugyanitt a legdrágább 3400 forint, ez gyrosos feltéttel érkezik.

Forrásunk volt.

