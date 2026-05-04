Már nyitva vannak az első balatoni strandbüfék, és bár még közel sincs itt a főszezon, az árak már most elárulják, hogy nem lesz olcsóbb a balatoni nyaralás 2026-ban sem.

A Pénzcentrum cikkéből kiderül, hogy milyen árakra számíthatunk 2026-ban a strandbüféket illetően. Egy visszafogott ebéd is sokezer forint egy főre levetítve, de lássuk, pontosan mennyi az annyi.

Ilyen árakkal várnak a balatoni strandbüfék – Idén sem lesz olcsóbb a nyaralás

A balatonalmádi Jóbarátok Halsütöde már várja a vendégeket

A klasszikus balatoni fogások továbbra is dominálnak: a hekk ára nagyjából 130 Ft/10 dkg-ról indul, a keszeg 110, a fogas 160, a pisztráng pedig 140 Ft/10 dkg körül mozog.

Egy adag fokhagymás harcsafilé salátával már 5300 forintba kerül, míg az édesburgonyával kínált fish & chips ára 5800 forint.

Halászlé, babgulyás és gyrostál

A levesek közül a balatoni halászlé 4290 forintba kerül, és további 900 forintért kérhető bele extra hal. A babgulyás ára 3450 forint.

A nem halételek sem számítanak olcsónak: egy hamburger 2600, egy sajtburger pedig 2800 forint.

a tartalmasabb fogások, mint például a gyrostál, 4900 forint

a sült kolbász 2500 forint

köretként a hasábburgonya 1100 Ft

az édesburgonya 1800 forint

az apróbb kiegészítők, például szószok vagy kenyér, ugyan csak néhány száz forintba kerülnek, de könnyen megemelik a végösszeget

A saláták ára egységesen körülbelül 4500 forint, a savanyúságok pedig dekagrammonként 44–65 forint között alakulnak.

A palacsinták darabja 450–500 forint.

Mi a helyzet az italokkal?

Az italválaszték széles: a házi szörpök (bodza, meggy, levendula, mangó) 250 Ft/dl áron kaphatók. A rostos gyümölcslevek szintén 250 Ft/dl-be kerülnek, míg a szénsavas üdítők ára 750 és 950 forint között van kiszereléstől függően.

Egy eszpresszó 800 forint, a latte macchiato és a jegeskávé 1900 forintba kerül.

A csapolt sörök között Soproni, Mort Subite, Birra Moretti és Heineken szerepel, korsónként 1100–1500 forintos áron.

Üveges és dobozos sörök, például Gösser Radler, Krušovice vagy Edelweiss búzasör 900 és 1300 forint között érhetők el. A borok főként zánkai pincészetekből származnak, 500 Ft/dl áron, palackban pedig körülbelül 3500 forintért.

A röviditalok kínálata az alap márkáktól a prémium kategóriáig terjed: a Kalinka vodka, Finlandia, Unicum, Jägermeister, Jim Beam és Johnnie Walker 1500–1800 forintba kerülnek, míg a magasabb kategóriás italok, például a Jack Daniel’s Single Barrel, a Diplomatico vagy a Don Papa rum nagyjából 2500 forintért kaphatók adagonként.

Címlapkép: Fortepan / Bauer Sándor

