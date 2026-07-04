Grillezz!

2026.07.04.

Nosalty Mit Főzzek ma? Laktató leves, házi gyümölcsszörp és édes, puha péksüti kényeztet

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Ma egy laktató leves, minden jóval teli sütemény és nyárias szörp a menü.

Ha nem tudod, mit készíts:

Ribizliszörp
Ital

Ribizliszörp

adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű
159
Kalória
1.1g
Fehérje
40.4g
Szénhidrát
0.2g
Zsír
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