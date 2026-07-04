Ha nem tudod, mit készíts:
Nosalty Mit Főzzek ma? Laktató leves, házi gyümölcsszörp és édes, puha péksüti kényeztet
Ma egy laktató leves, minden jóval teli sütemény és nyárias szörp a menü.
Ma egy laktató leves, minden jóval teli sütemény és nyárias szörp a menü.
Ha nem tudod, mit készíts:
A Dohány utcai Pesti Lángos híres lángosa ez a kovászos uborkás verzió. Isteni a nyári melegben, de érdemes náluk is megkóstolni, mert a tésztájuk pazar.
Tudtad, hogy a kovászos uborkát kenyér nélkül is el lehet készíteni? Így gluténérzékenyek is bátran ehetik. Pár nap alatt tökéletesen megérik, mint a kovászos kenyeres verzió, és ...
Ki tudna ellenállni a rántott húsnak? Főleg, ha egy belül szaftos, kívül ropogós csirkecombról van szó, amit kézből harapva a legjobb fogyasztani. Nem kell félni tőle: a jól átsült ...
Ma egy laktató leves, minden jóval teli sütemény és nyárias szörp a menü.Nosalty
Nem mindegy, hogyan csomagolod el a sajtot, de ezt valószínűleg már te is tapasztaltad. A nem megfelelően csomagolt és tárolt sajt ugyanis megváltoztatja állagát, szagát és ízét is. Mai Napi Tippünkben szakácsok mondják el, mi az, amiben sose tárolnák a megkezdett sajtot.Nosalty
Eredeti akácméz, gouda vagy téliszalámi a vágyad? Akkor sajnos légy nagyon résen vásárláskor, mert könnyen lehet, hogy átvágnak!Brecz Judit
Dunakavics, francia drazsé, bocskorszíj vagy dianás cukorka? A retró édességek látványa sokaknak azonnal visszahozza a gyerekkort, de vajon felismered őket név és csomagolás nélkül is?
Szuper hasznos, sőt, elengedhetetlen eszköz az ALDI-ból, 999 forintért. Minden családnak érdemes beszereznie egyet, mert a füstjelző életet is menthet!
A légkondi külső egységéből kicsöpögő víz a legtöbb háztartásban az udvarra, kertbe csöpög, hiszen nem olyan mennyiségű, hogy bármiben kárt tegyen. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy lehet-e ezt a desztillált vizet jóra használni? Lássuk!
Ki tudna ellenállni a rántott húsnak? Főleg, ha egy belül szaftos, kívül ropogós csirkecombról van szó, amit kézből harapva a legjobb fogyasztani. Nem kell félni tőle: a jól átsült ...
A piskótatekercs igazi klasszikus, amit gluténmentesen is érdemes elkészíteni. Ez a változat puha, könnyű és szépen tekerhető, így nem kell attól tartani, hogy repedezett vagy száraz ...
Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...