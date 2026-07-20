Gasztro

2026.07.20.

Nosalty Heti Ételhoroszkóp: Ez a fesztiválkaja lakat jól két koncert között

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A héten a csillagok megsúgják, milyen fesztiválkaja illik hozzád a leginkább. Fullos hot dog minden jóval, egy klasszikus gyros pita vagy éppen egy pihe-puha gofri? A Sziget Fesztiválon idén is a legizgalmasabb fesztiválfogások járulnak eléd, így két koncert között garantált a feltöltődés.

Ha szereted a változatos fesztiválkajákat, köztük a különböző országok sajátjait, akkor a Sziget Fesztivál kínálatában biztos nem fogsz csalódni. Bár az idei felhozatalról konkrétumokat még nem tudni, az biztos, hogy 2026-ban sem adják alább, ami a színes választékot illeti. Lássuk, a héten milyen fesztiválkaja jár az egyes csillagjegyeknek!

Baconös-parmezános corn dog
Nosalty Heti Ételhoroszkóp: Ez a fesztiválkaja lakat jól két koncert között

Az olyan klasszikusok, mint a hot dog, hamburger, a grill tálak vagy a különféle édes finomságok biztosan helyet kapnak egy fesztiválon. Ezek gyors és kellő energiát biztosítanak, hogy hajnalig bírd a bulizást.

Kattints a képre, és nézd meg, milyen fesztiválkaja illik hozzád!

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