Nosalty Heti Ételhoroszkóp: Ez a fesztiválkaja lakat jól két koncert között

Ha szereted a változatos fesztiválkajákat, köztük a különböző országok sajátjait, akkor a Sziget Fesztivál kínálatában biztos nem fogsz csalódni. Bár az idei felhozatalról konkrétumokat még nem tudni, az biztos, hogy 2026-ban sem adják alább, ami a színes választékot illeti. Lássuk, a héten milyen fesztiválkaja jár az egyes csillagjegyeknek!
Az olyan klasszikusok, mint a hot dog, hamburger, a grill tálak vagy a különféle édes finomságok biztosan helyet kapnak egy fesztiválon. Ezek gyors és kellő energiát biztosítanak, hogy hajnalig bírd a bulizást.