Ha csokiszakértőnek tartod magad, akkor biztosan nem fog gondot okozni az alábbi kvíz! A feladat nem más, mint „pucéran" felismerni különböző csokikat, melyek között szeletek, táblás változatok és különleges formájú egyedek is felbukkannak.

Újabb hét, újabb kvíz érkezik, hogy ne unatkozzatok! Most olyan csokoládékat hoztunk nektek, amelyeket csomagolásuk nélkül kell beazonosítani. Vannak köztük klasszikus szeletek, de újhullámos, egészen extrém belsejű csokik is. Lássuk, ti hányat ismertek fel közülük!

Nosalty-kvíz: Felismered a csokikat a csomagolásuk nélkül?

Mindenkinek megvan a maga kedvence, legyen az szelet, táblás, figura, retró vagy egészen képtelen ízesítésű, hiszen a csokoládék tárháza kifogyhatatlan lehetőséget rejt.

A csoki nemcsak önmagában népszerű, hanem számtalan sütemény, desszert és ital alapanyaga is. A csokoládéval való munka igényel némi szakértelmet: például a temperálás, vagyis a csokoládé megfelelő melegítése és hűtése elengedhetetlen ahhoz, hogy a kész termék fényes, roppanós és stabil legyen.

Receptajánló:

Sokak számára örömforrás, kulturális hagyományok része, és gyakran kapcsolódik ünnepekhez vagy ajándékozási alkalmakhoz is. Bár nem árt mértékkel fogyasztani, a csokoládé sokak számára egyszerűen a mindennapok apró boldogságának egyik legelérhetőbb formája.

Most pedig lássuk, te hány csokit ismersz fel csomagolás nélkül!