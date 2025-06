Nem csak a kapor létezik: 5 fűszer, amivel még nem próbáltad a kovászos uborkát

Szereted a kovászos uborkát? Akkor biztos a kaprot is csíped. Sokan azonban korántsem kedvelik, éppen ezért a nyár egyik legcsodásabb házi savanyúságáról is lemaradnak. Kár lenne érte! Mutatjuk, milyen fűszereket használj, ha túllépnél a magyaros-retró kapros verzión.

A kovászos uborka íze legtöbbünk fejében társul a kaporral is, ez pedig nem biztos, hogy mindig jó dolog, főleg ha ki nem állhatjuk. A legfőbb fűszerek ezen kívül a mustármag és a fokhagyma. Na de miért állunk meg itt? A savanyított zöldségek sokkal több ízt is elbírnának maguk mellett, sőt, akár ázsiai irányba is vihetjük őket, a csípősről nem is beszélve - szigorúan kapor nélkül, ha ahhoz van kedvünk. Összeszedtünk pár nem hagyományos fűszert a kovászos uborkádhoz, ötletelj innen!

Kattints a képre, és már nyílik is a galéria a fűszerekkel!

5 fotó

