Csokifigyelő oldalt hozott létre a Nestlé – Még mindig se híre, se hamva az ellopott KitKatoknak

Alig egy pár napja történt, hogy nyomtalanul eltűnt 12 tonnányi KitKat csoki Olaszország és Lengyelország között.

Sokan április elsejei tréfának gondolták a Nestlé hírét, miszerint 413 793 darab KitKatet elloptak félúton Olaszország és Lengyelország között. Mivel nagyon szeretnék kideríteni, ki volt a tettes, ezért egy csokifigyelő oldalt hoztak létre „Stolen KitKat Tracker” néven, hogy nyomon tudják követni a lopott árut.

Hogyan próbálják fellelni az ellopott csokikat?

A KitKat tracker oldalt azért hozták létre, hogy nomon követhető legyen az ellopott áru.

A rendszer úgy működik, hogy a csoki papírján lévő kódot megadjuk az oldalon, így kiderül, hogy a KitKat az ellopott szállítmányból származik-e.

A Nestlé korábban arra is figyelmeztetett, hogy húsvétra hiányt tapasztalhatunk az üzletekben, és az eltűnt csokoládé megjelenhet az európai feketepiacon. A hírre még az IKEA is lecsapott, és azzal hirdetik gardróbjukat, hogy egy tonnányi KitKat belefér.

