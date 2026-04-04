Életmód

2026.04.04.

Csokifigyelő oldalt hozott létre a Nestlé – Még mindig se híre, se hamva az ellopott KitKatoknak

Nosalty profilképe Nosalty

Alig egy pár napja történt, hogy nyomtalanul eltűnt 12 tonnányi KitKat csoki Olaszország és Lengyelország között.

Sokan április elsejei tréfának gondolták a Nestlé hírét, miszerint 413 793 darab KitKatet elloptak félúton Olaszország és Lengyelország között. Mivel nagyon szeretnék kideríteni, ki volt a tettes, ezért egy csokifigyelő oldalt hoztak létre „Stolen KitKat Tracker” néven, hogy nyomon tudják követni a lopott árut.

Hogyan próbálják fellelni az ellopott csokikat?

A KitKat tracker oldalt azért hozták létre, hogy nomon követhető legyen az ellopott áru.

A rendszer úgy működik, hogy a csoki papírján lévő kódot megadjuk az oldalon, így kiderül, hogy a KitKat az ellopott szállítmányból származik-e.

A Nestlé korábban arra is figyelmeztetett, hogy húsvétra hiányt tapasztalhatunk az üzletekben, és az eltűnt csokoládé megjelenhet az európai feketepiacon. A hírre még az IKEA is lecsapott, és azzal hirdetik gardróbjukat, hogy egy tonnányi KitKat belefér.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept