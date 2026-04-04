Csokifigyelő oldalt hozott létre a Nestlé – Még mindig se híre, se hamva az ellopott KitKatoknak

Sokan április elsejei tréfának gondolták a Nestlé hírét, miszerint 413 793 darab KitKatet elloptak félúton Olaszország és Lengyelország között. Mivel nagyon szeretnék kideríteni, ki volt a tettes, ezért egy csokifigyelő oldalt hoztak létre „Stolen KitKat Tracker” néven, hogy nyomon tudják követni a lopott árut.
Hogyan próbálják fellelni az ellopott csokikat?
A KitKat tracker oldalt azért hozták létre, hogy nomon követhető legyen az ellopott áru.
A rendszer úgy működik, hogy a csoki papírján lévő kódot megadjuk az oldalon, így kiderül, hogy a KitKat az ellopott szállítmányból származik-e.
A Nestlé korábban arra is figyelmeztetett, hogy húsvétra hiányt tapasztalhatunk az üzletekben, és az eltűnt csokoládé megjelenhet az európai feketepiacon. A hírre még az IKEA is lecsapott, és azzal hirdetik gardróbjukat, hogy egy tonnányi KitKat belefér.
