2025.09.18.

Ezért ne melegítsd fel soha a kenyeret a mikróban

Szász Nóri profilképe Szász Nóri

Ha te is gyakran melegíted meg a kenyeret a mikróba, ne tedd - elmondjuk, miért nagy hiba.

Tegyük fel, hogy reggel vettél egy nagy, gyönyörű bagettet a boltban, de még nem volt időd megenni. Most azonban már este van, és a bagett közel sem olyan ropogós, mint volt, helyette lágy és szivacsos. Jó megoldásnak tűnhet, hogy bedobod gyorsan a mikróba, és megmelegíted... nem ítélünk el ezért. De azért vagyunk itt, hogy elmondjuk, ez valószínűleg a legrosszabb módszer a kenyér felfrissítésére (nem véletlen, hogy a kenyér előkelő helyen szerepel azoknak az ételeknek a listáján, amiket nem ajánlott betenni a mikróba). Ez nemcsak ízlésbeli kérdés, tudományos magyarázat is van rá. 

Két szelet toastkenyér a mikróban
Kőkemény lesz a kenyér, ha a mikróban melegíted meg, ezt csináld helyette

Mi történik, amikor kenyeret melegítesz a mikróban?

Elsőre melegnek és ropogósnak tűnhet, de pár perc múlva kemény, lisztes téglává változik. A tudományos magyarázat: a mikrohullámok a kenyér belsejében lévő vízmolekulákat „megrázva” melegítik fel az ételt. A víz gyorsan gőzzé alakul, és kifelé nyomul. Eleinte a keményítő felszívja ezt, ezért a kenyér puha és meleg lesz.

De ahogy lehűl, a keményítő újrakristályosodik, és visszaszorítja a vizet. Hirtelen a kenyér keménnyé válik, a héja pedig ropogós helyett gumiszerű és rágós lesz. 

Szóval, mi a helyes módja a kenyér felmelegítésének? 

A legjobb megoldás? Melegítsd meg a sütőben! Mivel a hő kívülről befelé hat, a Maillard-reakciónak köszönhetően a kéreg lesz az első, ami újra ropogós lesz. Csak vigyázz, mert egy kis segítség nélkül a sütő is kiszáríthatja a kenyeret.

Tipp

Szerencsére van egy egyszerű trükk, amivel megakadályozhatod ezt a problémát: permetezz egy kis vizet a kenyérre, mielőtt beteszed a sütőbe!

Ahogy a víz felmelegszik, és gőzzé válik, segít a kéregnek elegendő ideig rugalmasnak maradni ahhoz, hogy a keményítő vékony héjba rendeződjön. Amikor a kenyér kijön a sütőből, ez a héj lehűlés közben megkeményedik, és álmaid aranybarna, ropogós kérgét eredményezi. 

Két két egy tepsin kenyeret vesz ki a sütőből
A legjobb megoldás? Melegítsd meg a sütőben!

Nincs sütőd?

Az újramelegítéshez használhatsz airfryert is! Vagy, ha a legrosszabb eset áll elő, és egyik sem áll rendelkezésedre, akkor dobd a kenyeret egy serpenyőbe, és mehet a tűzhelyre. Közvetlenül megpiríthatod a serpenyőben, vagy, ha puhább állagra vágysz, csomagold be alufóliába, és hagyd felmelegedni.  

Bármelyik módszer sokkal jobb, mint a mikrohullámú sütő, ami ugyan kényelmes megoldásnak tűnhet, de a végeredmény egy kenyér alakú tégla lesz. 

Forrásunk volt.

