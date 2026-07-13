Kanál az ablakban? Ezért teszik egyre többen a párkányra, de tényleg működik a trükk?

Egyre többen tesznek fémkanalat az ablakba, mert úgy tartják, csökkenti a páralecsapódást. Megnéztük, van-e tudományos alapja a népszerű praktikának.

A közösségi médiában időről időre felbukkannak olyan házi praktikák, amelyek elsőre furcsának tűnnek, mégis rengetegen esküsznek rájuk. Most éppen az a módszer hódít, amely szerint elég egy egyszerű fémkanalat az ablakkeretbe tenni, és máris kevesebb pára csapódik le az üvegen. A magyarázat első hallásra logikusnak tűnik, de vajon valóban működik, vagy inkább egy újabb internetes legenda, mint amiről legutóbb írtunk, miért hagyj papírlapot és vizet a mosogatóban? Utánanéztünk, mit mond a fizika és mit javasolnak a szakértők.

Kanál az ablakban a penész ellen? Megnéztük, mit mondanak a szakértők ChatGPT

Miért párásodik egyáltalán az ablak?

A páralecsapódás teljesen természetes jelenség. Akkor alakul ki, amikor a lakás meleg, páradús levegője hideg felülettel, például esetünkben az ablaküveggel találkozik. A levegő ilyenkor már nem képes megtartani az összes nedvességet, ezért apró vízcseppek formájában kicsapódik az üvegre. A jelenség különösen gyakori főzés, zuhanyzás vagy ruhaszárítás után.

Amennyiben nedvesség tartósan megmarad, idővel penész, dohos szag, sőt az ablakkeret károsodása is kialakulhat.

Ezt ígéri a kanalas trükk

A módszer rendkívül egyszerű: egy rozsdamentes acélból készült kanalat kell az ablakkeretre helyezni úgy, hogy a nyele a szoba felé, a kanál része pedig kifelé nézzen. A praktika hívei szerint a fém a párát még azelőtt "megfogja", hogy az az üvegen csapódna le, így kevesebb víz gyűlik össze az ablakon. A magyarázat alapja egy valódi fizikai jelenség. A fém kiváló hővezető, ezért gyorsabban lehűl, mint sok más anyag, így valóban kialakulhat rajta is páralecsapódás.

De tényleg működik?

Bár a jelenség fizikailag létezik, a szakértők ennél óvatosabban fogalmaznak. Jelenleg nem ismert olyan tudományos kutatás vagy épületfizikai vizsgálat, amely bizonyítaná, hogy egy egyszerű evőkanál érdemben csökkentené az ablakon megjelenő páralecsapódást.

Ennek egyszerű oka van: egy kanál felülete rendkívül kicsi egy teljes ablakhoz képest, bár némi nedvesség valóban lecsapódhat rajta, ez várhatóan nem befolyásolja számottevően a helyiség páraviszonyait. A módszer tehát nem tekinthető bizonyított megoldásnak, inkább egy érdekes internetes praktikának, amit most felkapnak, s ugyan van némi fizikai alapja, de a hatékonyságát egyáltalán nem támasztják alá kutatások.

Érdekesség 40–60 százalék között van, ennél magasabb értéknél már jelentősen nőhet a A páralecsapódás önmagában nem feltétlenül jelent problémát, sőt bizonyos esetekben még azt is jelezheti, hogy az ablak jól szigetel. A gond akkor kezdődik, ha a lakás levegője tartósan túl párás, mert ez kedvez a penészgombák elszaporodásának. A legtöbb szakember szerint az ideális beltéri páratartalomközött van, ennél magasabb értéknél már jelentősen nőhet a penészesedés kockázata

Mit érdemes inkább tenni a pára ellen?

A szakértők szerint a tartós megoldást továbbra sem egy kanál jelenti, hanem a megfelelő szellőztetés és a páraterhelés csökkentése. Érdemes:

naponta többször néhány percre intenzíven kereszthuzatot csinálni,

főzés és zuhanyzás után mielőbb kiszellőztetni a helyiségeket,

lehetőség szerint nem a lakásban szárítani a ruhákat,

ügyelni arra, hogy a radiátorok körül szabadon áramolhasson a levegő,

tartós páralecsapódás vagy penész esetén pedig a probléma kiváltó okát is megvizsgáltatni.

Összegzés

A kanalas trükk kétségtelenül érdekes, és a mögötte álló magyarázat részben valódi fizikai jelenségen alapul.

Arra azonban jelenleg nincs tudományos bizonyíték, hogy egy fémkanál érezhetően csökkentené az ablakok párásodását vagy megelőzné a penész kialakulását.

Ha kíváncsi vagy rá, kipróbálhatod, de ha rendszeresen nedvesednek az ablakaid vagy megjelenik a penész, a leghatékonyabb megoldást továbbra is a megfelelő szellőztetés, a páraterhelés csökkentése és szükség esetén az épület műszaki problémáinak feltárása jelenti.

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