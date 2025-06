Nyáron természetes, hogy egy-két hétre magára hagyjuk otthonunkat, azonban érdemes néhány dologra gondolni, hogy a pihenésből visszatérve ne érjen minket kellemetlenség. Ilyen lehet a mosogatóból felszálló bűz, aminek megelőzésében egy pohár és egy papírlap lehet segítségünkre!

Ezért hagyj egy papírlapot és poharat a mosogatóban, ha nyaralni mész: hálás leszel magadnak

Ha nyaralásból visszatérve kellemetlen szag csapja meg az orrunkat, akkor tudjuk, hogy ez nem egyedi jelenség. Hiába van tisztaság a lakásban: a meleg idő és a bezárt, nem szellőző lakás miatt a lefolyónk eregetni kezd.

Ez azért van, mert a lefolyó szifonjából elpárolog víz, így eltűnik a vízzár, és a szennyvízből felszálló bűz kezd párologni a lefolyón keresztül.

Mi is történik ilyenkor pontosan?

A szifon az a csőív a mosdó alatt, amelybe mindig marad egy kis víz, és természetes gátat képez a kellemetlen, szerves eredetű csatornaszag ellen.

Ha ez a víz elpárolog, megszűnik a védőréteg, és büdös lesz.

Ezenkívül a szifon feladata lehet még az apró szennyeződések visszatartása (apró hajszálak, ételmaradékok), amelyek eltömíthetik a csövet.

Hogyan segíthet a kellemetlen szag elkerülésében egy pohár és egy papírlap?

A válasz egyszerű: csökkenteni kell a párolgás mértékét, így a szag nem tudja bejárni az egész lakást.

Ehhez annyi kell, hogy a lefolyó nyílására helyezünk egy papírlapot (vagy papírtörlőt), erre pedig egy poharat vagy lefelé fordított tányért, így csökkentjük a szifonban bent maradt vízzár mértékét.

A nyaralás előtt érdemes ellenőrizni azt is, hogy nincs-e dugulás vagy szivárgás, mert ezek is okozhatnak kellemetlen meglepetéseket. Emellett nem javasolt a wc-tartály leengedése, mert ennek is szerepe van abban, hogy a rossz szagoktól mentesítsen minket.

Forrásunk volt.

Ezek a praktikák is segíthetnek: