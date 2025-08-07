Nyár van!

2025.08.08.

6 jótanács, hogy ne lepje el a penész a lakást

Ne hagyjuk, hogy a párás, nedves levegő miatt penész üsse fel a fejét lakásunkban. Pár alapvető tanács sokat segíthet, egy a lényeg: vegyük őket komolyan!

A penész kialakulása óriás mumus minden háztartásban: költözéskor is az első szempontok között van, hogy hajlamos-e penészesedésre a lakás, és ez nem véletlen. A penészgomba megtelepedése illetve az annak való folyamatos kitettség komoly légzőszervi problémákat okozhat hosszabbtávon. Lássuk, mit lehet tenni, hogy minél kisebb eséllyel legyen gondunk a penésszel otthonunkban!

Kattints a képre a penész elleni tippek galériájáért!

Paradicsomos pite

Ropogósra sült leveles tésztán krémes ricotta és lédús paradicsom, mindez megkoronázva a kapribogyó sósságával a bazsalikom frissességével és az olívaolaj lágyságával. Bármilyen ...

„25 éve személyi edző vagyok, és ezt az egészségesnek hitt...

A tapasztalt személyi edző figyelmeztet: bizonyos, „egészségesnek” hitt ételek – köztük a népszerű növényi alapú húspótlók – belülről öregíthetik a szervezetet. A szakértő szerint ezek a termékek tele vannak magolajokkal, sóval és adalékanyagokkal, amelyek gyorsítják a ráncok kialakulását, és krónikus gyulladást okozhatnak.

Egy pohár ennek az olcsó zöldségnek a levéből naponta, és...

Nem újdonság, hogy a zöldséglevek egészségesek, nem véletlen annyira kelendőek üveges/dobozos formátumban a boltokban, illetve a különféle lébárokban sem - a házi zöldségprések népszerűségéről nem is beszélve. Ezúttal a sárgarépalé egészségre gyakorolt jótékony hatásait vesszük kicsit górcső alá.

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Montenegrói tepsis krumpli

Mindig is szerettem a tepsiben sült krumplit. Édesanyám és nagymamám is nagyon sűrűn készítették. Azonban ilyen formában eddig csak Montenegróban ettem. A kukoricadara ropogós bundát ...

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

