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2026.07.13.

Sose tedd ezt a muskátlival júliusban: ezért nem éri meg az őszi hónapokat

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A nyári hőségben sokan úgy gondolják, hogy a muskátli csak akkor marad szép és virágzó, ha bőségesen öntözik. Pedig júliusban éppen a túlöntözés jelentheti a legnagyobb veszélyt a növény számára. A probléma ráadásul sokáig rejtve maradhat, így mire észrevesszük a tüneteket, a gyökerek már komoly károsodást szenvedhettek.

A muskátli az egyik legkedveltebb (balkon)növény, aminek gondozása nem bonyolult, mégis belecsúszhatunk bizonyos hibákba. Főleg nyáron, mikor a nagy szárazság és meleg miatt folyamatos késztetés érzünk a locsolásra.

Muskátlit metsző női kéz
Sose tedd ezt a muskátlival júliusban: ezért nem éri meg az őszi hónapokat

Miért veszélyes a túl sok víz?

Nem csupán arról van szó, hogy a föld túl nedves marad. A cserép alján vagy a kaspóban összegyűlő pangó víz a forró nyári napokon gyorsan felmelegszik. Ez oxigénhiányos környezetet teremt a gyökerek számára, és ideális feltételeket biztosít a gyökérrothadás kialakulásához.

A muskátli gyökerei ilyenkor nem jutnak elegendő levegőhöz, ami fokozatosan legyengíti a növényt.

Bár kívülről eleinte nem tűnik súlyosnak a helyzet, a károsodás folyamatosan halad előre.

Milyen jelekre érdemes figyelni?

A túlöntözött muskátli kezdetben csak enyhébb tüneteket mutat. Levelei sárgulni kezdhetnek, a növény bágyadtabbnak tűnhet, és a virágzás is visszaeshet. Később azonban a korábban dús és egészséges muskátli elveszíti tartását, hajtásai lekonyulnak, és egyre nehezebben regenerálódik.

Nagy hiba:

Sokan ilyenkor még több vizet adnak neki, ami tovább ront a helyzeten.

Így előzheted meg a gyökérrothadást

A legfontosabb, hogy a cserép megfelelő vízelvezető nyílásokkal rendelkezzen. Ha a kaspó alján hosszabb ideig áll a víz, azt mindig öntsd ki.

Öntözni csak akkor érdemes, amikor a föld felső néhány centimétere már kissé kiszáradt. A muskátli jobban viseli a rövid ideig tartó szárazságot, mint a folyamatosan nedves közeget.

Arra is érdemes figyelni, hogy a sötét színű cserepek a tűző napon erősen felmelegszenek, ami tovább fokozza a gyökerek terhelését. Ha van rá lehetőség, használj világosabb edényt, vagy helyezd a növényt olyan helyre, ahol a délutáni órákban némi árnyékot kap.

Virágzó muskátli a balkonon
Öntözni csak akkor érdemes, amikor a föld felső néhány centimétere már kissé kiszáradt

Egy egyszerű ellenőrzés sokat számíthat

A muskátli megfelelő gondozás mellett egészen őszig bőségesen virágozhat. A nyári túlöntözés következményei azonban gyakran csak augusztus végén vagy szeptember elején válnak igazán látványossá.

Éppen ezért érdemes már most ellenőrizni a cserepet: ha meleg, pangó víz áll alatta, mielőbb távolítsd el.

Ez az apró odafigyelés sokat tehet azért, hogy a muskátlid egész nyáron egészséges és virágokkal teli maradjon.

Ha érdekel egy trükk, amitől roskadozni fog a muskátlid a virágoktól, akkor kattints ide.

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