2026.01.28.

A szakértők szerint csak ezeket tárold a konyhai „kacatos fiókban"

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Ollók, csavarhúzók, dugóhúzók, ajándékkötözők, befőttesgumik, számlák, blokkok, apró játékok, csipeszek, üres zacskók? És a te konyhai rumlis fiókodban mi van? A szakértők szerint van pár dolog, amit érdemes itt tárolni, és néhány, amit jobb elkerülni.

A kacatos fiók gyakorlatilag minden családban helyet és létjogosultságot követel magának - ha pedig megpróbáljuk eltüntetni, újrakeletkezik. A Spruce cikkében lakberendezési szakértők árulják el, mi az, amit tényleg érdemes a konyhai rumlis fiókban tárolni, és mit nem.

Rendszerezési szempontból nézve nem az a cél, hogy teljesen felszámoljuk a kacatos fiókot a konyhában, hanem hogy funkciót adjunk neki, és ehhez tartsuk is magunkat

- vélekedik a szakértő.
evőeszközökkel és egyéb eszközökkel teli konyhai fiók
A szakértők szerint csak ezeket tárold a konyhai „kacatos fiókban"

Kattints a kisképre, és nyílik is a galéria a lakberendezési szakértők tanácsaival, avagy ezeket érdemes a konyhai rumlis fiókba pakolnod!

3 fotó

A lakberendezők arra is válaszoltak, mi az, amit NEM érdemes a kacatos fiókba pakolni:

  • Régi elemek: szétfolyhatnak, útban vannak, elgurulnak, szóval vigyük őket a szelektívbe!
  • Papírszemét: újságkivágások, szórólapok, számlák, kuponok, ezek csak kupit csinálnak
  • Kósza kulcsok: valld be, úgyse tudod már, mit nyitnak...

Forrásunk volt.

