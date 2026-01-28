A szakértők szerint csak ezeket tárold a konyhai „kacatos fiókban"

A kacatos fiók gyakorlatilag minden családban helyet és létjogosultságot követel magának - ha pedig megpróbáljuk eltüntetni, újrakeletkezik. A Spruce cikkében lakberendezési szakértők árulják el, mi az, amit tényleg érdemes a konyhai rumlis fiókban tárolni, és mit nem.
Rendszerezési szempontból nézve nem az a cél, hogy teljesen felszámoljuk a kacatos fiókot a konyhában, hanem hogy funkciót adjunk neki, és ehhez tartsuk is magunkat- vélekedik a szakértő.
Kattints a kisképre, és nyílik is a galéria a lakberendezési szakértők tanácsaival, avagy ezeket érdemes a konyhai rumlis fiókba pakolnod!
A lakberendezők arra is válaszoltak, mi az, amit NEM érdemes a kacatos fiókba pakolni:
- Régi elemek: szétfolyhatnak, útban vannak, elgurulnak, szóval vigyük őket a szelektívbe!
- Papírszemét: újságkivágások, szórólapok, számlák, kuponok, ezek csak kupit csinálnak
- Kósza kulcsok: valld be, úgyse tudod már, mit nyitnak...