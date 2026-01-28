A szakértők szerint csak ezeket tárold a konyhai „kacatos fiókban"

Azt gondolnánk, és miért ne gondolhatnánk, hogy ha már kint úgyis mínuszok vannak, akkor nem árthat az ételnek, ha kikerül az erkélyre. Azonban ez az elképzelés több ponton is hibás, a kinti hideg ugyanis nem helyettesíti a hűtőt. Olvass tovább, és tudd meg, miért!