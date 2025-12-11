A gyógyteákat egyre többen iktatják be rendszerszinten az életükbe. Most egy olyat mutatunk nektek, ami nagyon jót tesz az anyagcserének, segít a bélflóra helyreállításában, de emellett rengeteg egyéb jótékony hatása is van.

A jázmintea nem szűkölködik gyógyhatásokban, hiszen az anyagcserére, bélflórára, idegrendszerre és még számtalan testi problémára megoldást nyújt. Nézzük meg részletesen, mi mindenre jó a jázmintea rendszeres fogyasztása!

Ez a tea segít felgyorsítani az anyagcserét, és egyensúlyba hozza a bélflórát

A torok és az idegrendszer barátja

A jázmintea remek köhögéscsillapító, és egyben segíti a letapadt váladék kiürülését. Emellett rekedtség valamint gégegyulladás esetén is alkalmazható.

Rendszeres fogyasztása nyugtatja az idegrendszert, ezzel javítja a közérzetet, és enyhíti a depresszió tüneteit is.

A hagyományos orvoslás szülést könnyítő teaként is számon tartja, mert a tapasztalat szerint segíti a méhlepény és a magzati burok kilökődését, de még a szülés után is megkönnyíti a tejtermelést.

Csökkenti a koleszterinszintet, valamint serkenti a vérkeringést, egyben méregtelenítő hatása is van.

Ha mindez nem lenne elég, akkor fontos tudni, hogy a bélflórára is jótékony hatással van, és a menstruációs fájdalmat is enyhíti.

Receptajánló:

Jázmintea készítése

Elkészítése nem bonyolult: 3 dl-es bögrébe/csészébe kb. 3 gramm növényt tegyünk, öntsünk rá forró vizet, majd 2-3 perc áztatás után szűrjük le.

