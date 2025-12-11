Margot Robbie alakját nem drasztikus diétáknak, hanem egy tudatosan felépített, hosszú távon is tartható étrendnek köszönheti.

Margot Robbie egy szigorúan előkészített, de fenntartható étrenddel tartja formáját: nem extrém diétákkal, hanem tudatos, kiegyensúlyozott étkezéssel és – ha szükséges – időszakos böjttel. A színésznőt többek közt a londoni táplálkozási szakemberként dolgozó David Higgins segíti, aki szerint a legfontosabb nem az éhezés vagy az ételcsoportok kizárása, hanem a test jelzéseinek figyelése és az egészséges táplálkozás hosszú távon tartható megközelítése.

Ennek a diétának köszönheti Margot Robbie csodálatos alakját

Mi jellemzi Robbie étrendjét?

Margot Robbie étrendjének — különösen, amikor filmre készül — központi eleme a szakaszos böjt (például 16:8-as sávban, amikor 8 órán keresztül eszik, a többi időszakban nem). Gyakran kihagyja a reggelit, az első étkezés a nap közepére esik.

Az ételek alapja a fehérje, a zöldségek és a jó zsírok — például grillezett csirke vagy hal, saláták, teljes értékű szénhidrátokkal, sok zöldséggel.

A cél nem a szigorú megvonás, hanem az egészséges, tápanyagban gazdag, testre szabott étkezés.

A színésznő étrendje nem tilt semmit kategorikusan, de a péksütemény, a gyorséttermi kaja, cukros üdítők és édességek kerülése mellett azért alkalmanként engedélyez magának bűnös élvezeteket, hiszen a rugalmasság is része a stratégiának.

Miért ez a megközelítés?

David Higgins szerint a hangsúly azon van, hogy az étrend tartósan követhető legyen, nem egy gyors, de fenntarthatatlan forma elérésére irányul, hanem hosszú távú egészségre és jólétre. A cél nemcsak az alak megtartása, hanem a test egészséges működése, az energia és a jó közérzet fenntartása.

Margot maga is elismerte: nem szereti a túlzott megszorításokat. Nem tudná elképzelni, hogy kizárólag salátán éljen. Ő inkább egy olyan étrendet követ, ami még lehetővé teszi az élet apró örömeit is, ugyanakkor fenntartja az egészséges egyensúlyt.

