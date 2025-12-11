Család

2025.12.11.

Ennek a diétának köszönheti Margot Robbie csodálatos alakját

Nosalty profilképe Nosalty

Margot Robbie alakját nem drasztikus diétáknak, hanem egy tudatosan felépített, hosszú távon is tartható étrendnek köszönheti.

Margot Robbie egy szigorúan előkészített, de fenntartható étrenddel tartja formáját: nem extrém diétákkal, hanem tudatos, kiegyensúlyozott étkezéssel és – ha szükséges – időszakos böjttel. A színésznőt többek közt a londoni táplálkozási szakemberként dolgozó David Higgins segíti, aki szerint a legfontosabb nem az éhezés vagy az ételcsoportok kizárása, hanem a test jelzéseinek figyelése és az egészséges táplálkozás hosszú távon tartható megközelítése.

Margot Robbie
Ennek a diétának köszönheti Margot Robbie csodálatos alakját
Getty Images

Mi jellemzi Robbie étrendjét?

Margot Robbie étrendjének — különösen, amikor filmre készül — központi eleme a szakaszos böjt (például 16:8-as sávban, amikor 8 órán keresztül eszik, a többi időszakban nem). Gyakran kihagyja a reggelit, az első étkezés a nap közepére esik.

Az ételek alapja a fehérje, a zöldségek és a jó zsírok — például grillezett csirke vagy hal, saláták, teljes értékű szénhidrátokkal, sok zöldséggel.

A cél nem a szigorú megvonás, hanem az egészséges, tápanyagban gazdag, testre szabott étkezés.

A színésznő étrendje nem tilt semmit kategorikusan, de a péksütemény, a gyorséttermi kaja, cukros üdítők és édességek kerülése mellett azért alkalmanként engedélyez magának bűnös élvezeteket, hiszen a rugalmasság is része a stratégiának.

Miért ez a megközelítés?

David Higgins szerint a hangsúly azon van, hogy az étrend tartósan követhető legyen, nem egy gyors, de fenntarthatatlan forma elérésére irányul, hanem hosszú távú egészségre és jólétre. A cél nemcsak az alak megtartása, hanem a test egészséges működése, az energia és a jó közérzet fenntartása.

Margot maga is elismerte: nem szereti a túlzott megszorításokat. Nem tudná elképzelni, hogy kizárólag salátán éljen. Ő inkább egy olyan étrendet követ, ami még lehetővé teszi az élet apró örömeit is, ugyanakkor fenntartja az egészséges egyensúlyt.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

klasszikus-hagyomanyos-bejgli
bejgli

Klasszikus hagyományos bejgli

Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept