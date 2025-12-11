HÁZIMENZA – Dévay Gabi bejglijében a szeretet a titkos összetevő, ettől lesz ellenállhatatlan – VIDEÓ

Házimenza-sorozatunkban olyan civilek otthonába nyújtunk betekintést, akik imádnak sütni-főzni, és szívesen megosztják egy-egy bevált receptjüket a Nosalty olvasóival, nézőivel. Karácsonyi epizódunkban Dévay Gabi sütött pár rúd fantasztikus bejglit a kameráink előtt, amit az ő utasításait követve bárki elkészíthet az ünnepi asztalra.

Gabi imád főzni is, de a sütésnek még nagyobb szerelmese, nem telik el úgy egy hét, hogy ne alkotna valami finomságot a konyhában a családnak vagy barátoknak. Karácsonykor pláne ég a keze alatt a munka, hiszen olyan családból jön, ahol nincs ünnep tizenötféle sütemény nélkül, a bejglisütésnek pedig ő a szakavatott mestere. Az se baj, ha kicsit reped - Gabi családja ugyanis pont úgy szereti a bejglit, ha annyira meg van tömve a tészta, hogy el sem bírja a sok tölteléket.

Vagy ahogy Gabi vallja: nem azon múlik a karácsony, hogy megreped-e a bejgli, a szeretet ünnepe az együtt töltött, közös pillanatoktól lesz meghitt és emlékezetes.

Nézd meg videónkat is:

A főzés szeretete Gabinál is anyukájától és nagymamájától ered, mára pedig többszáz kézzel írt recept büszke tulajdonosa, melyek közül jónéhány családi receptúra, így a bejgli tésztája is. Ami a tölteléket illeti, ezúttal szilvalekváros-mákos és narancsos-pisztáciás verziók készültek, főzés közben pedig egyből belengte a konyhát a karácsony narancs- és fahéjillatú szelleme. A bejgli mellett egyébként a mézes krémes, a kuglóf, a linzer és a püspökkenyér is nagy családi kedvenc, így legtöbbször ezek is elkészülnek náluk.

A bejglik pontos receptjéért katt a fotóra

A hétköznapok persze visszafogottabban telnek a konyhában, ilyenkor inkább a praktikum és az idő a két fő tényező, Gabi főként olyan finom és laktató fogásokat szeret készíteni, ami több napra is elég. A hétvége azonban a kreativitásé, ilyenkor általában háromfogásos menü készül, és jöhetnek az időigényesebb, kísérletezős receptek. Hatalmas kedvenc az olasz konyha, de Gabi az indiai ízekért is rajong, de kisfiús anyaként persze az is szempont, hogy mit kíván nyolcéves kisfia. Legutóbb például az ő kedvéért készült rántott hús és palacsinta - na mondjuk ki az, aki nem ezt kérné ennyi idősen?

A konyha egyébként egy az egyben Gabi birodalma, ahová nem enged be senkit, egyedül szeret varázsolni.

A szabály alól az egyetlen kivételt kisfia képezi, ugyanis bármennyire is magában szeret főzni Gabi, ugyanannyira fontosnak tarja azt is, hogy fia lássa, hogyan készül, amit esznek, a főzés iránti érdeklődést pedig semmiképpen nem szabad elnyomni.

Ha elkészítenétek ezt a csodás bejglit, akkor katt a képre a pontos receptért

Ami a további kedvenceket illeti, Gabi imád a piacon, a helyi termelőktől vásárolni, de a hétköznapok során a szupermarketeket sem veti meg, ahol egy helyen minden megtalálható, még a különlegesebb, nemzetközi alapanyagok is. Az otthoni spájz (vagy ahogy Gabi barátai hívják: kisbolt) így mindig jól felszerelt: főleg a különféle száraztészták és a nyáron befőzött házi lekvárok sorakoznak szép számban a polcokon. Karácsonykor pedig nincs is jobb érzés, mint egy üveg saját lekvárt keverni az ünnepi bejgli töltelékébe.

Próbáljátok ki ti is Gabi tökéletes bejglijét idén karácsonykor!