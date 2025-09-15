Közel 100 ezer 100 éves ember él ebben az országban – Mi lehet a titkuk?

A 100 éves vagy annál idősebb emberek száma idén újabb rekordot döntött Japánban, közel 100 ezren vannak, akik 1925-ben vagy előtte születtek.

Az idei az 55. év sorozatban, amikor Japánban rekordot dönt a százévesek lélekszáma. A szeptemberi adatok szerint jelenleg 99.763 egy évszázadot megélt személy él Japánban - közölte pénteken az egészségügyi minisztérium. Ami még elképesztőbb, hogy a 88%-uk nő! Már hosszú évek óta az ázsiai szigetországban a legmagasabb a várható élettartam, és gyakran a világ legidősebb embere is itt él, azonban ezzel párhuzamosan a japán a leggyorsabban öregedő társadalom az alacsony születésszám miatt.

Japánban már közel 100 ezer 100 éves ember él, a titkuk a táplálkozásban rejlik

Amikor a kormány 1963-ban elkezdte a százévesek felmérését, 153 százéves vagy annál idősebb ember élt Japánban. Ekkoriban a G7 országok közül itt volt a legalacsonyabb a 100 év felettiek aránya. Ez aztán jelentősen megváltozott, és 1981-ben 1000-re emelkedett a százévesek száma, 1998-ra pedig elérte a 10 000-et. Jelenleg Japán legidősebb embere a 114 éves Shigeko Kagawa, eközben a legidősebb férfi a 111 éves Kiyotaka Mizuno.

Japán ráadásul külön napot szentel az évszázados szülötteinek.

Szeptember 15-én tartják az idősek napját, ami nemzeti ünnep. Ilyenkor a 100. életévüket frissen betöltött japánok gratuláló levelet és ezüstkupát kapnak a miniszterelnöktől.

Idén 52 310 személy volt jogosult erre - közölte az egészségügyi minisztérium.

Tudtad? Kék zónának hívják azokat a területeket a világon, ahol a legnagyobb arányban élnek olyan emberek, akik elérték a 100 éves kort. A világ kék zónái jelenleg: Japán Okinawa prefektúrája, Olaszország Szardínia szigetének Nuoro tartománya, Costa Rica Nicoya-félszigete és Görögország Icaria szigete.

Mi lehet a hosszú élet titka?

Számos ok áll annak hátterében, miért élnek ilyen hosszú ideig a japánok, és ennek jelentős része a táplálkozásra vezethető vissza. A magasabb várható élettartam elsősorban a szívbetegségek és a rák gyakori formái, különösen a mell- és prosztatarák okozta kevesebb halálozásnak tulajdonítható.

Japánban alacsony az elhízás aránya, ami mindkét betegség egyik fő kiváltó oka, köszönhetően a vörös húsban szegény, halban és zöldségben gazdag étrendnek.

Az elhízás aránya különösen alacsony a nők körében, ami magyarázatot adhat arra, hogy a japán nők várható élettartama sokkal magasabb, mint férfi társaiké. Miközben a világ többi részén a cukor és a só egyre nagyobb mennyiségben került be az étrendbe, Japán a másik irányba haladt - a közegészségügyi üzenetek sikeresen meggyőzték az embereket, hogy csökkentsék a sófogyasztásukat.

7 ok, miért élnek hosszú ideig a japánok:

Rengeteg zöldség: nagy mennyiségben fogyasztanak friss zöldségeket, tengeri moszatot, fermentált szóját, rizst (és halat). Ez az étrend biztosítja a megfelelő fitokemikáliák, vitaminok és ásványi anyagok bevitelét.

nagy mennyiségben fogyasztanak friss zöldségeket, tengeri moszatot, fermentált szóját, rizst (és halat). Ez az étrend biztosítja a megfelelő fitokemikáliák, vitaminok és ásványi anyagok bevitelét. Eltérő főzési stílusok: a japán ételek elkészítése általában sok párolást, erjesztést, lassú főzést, serpenyőben sütést és pirítást igényel. Ezen kívül a japánok kis adagokat készítenek, és minden étkezés előtt elfogyasztanak egy tál levest.

a japán ételek elkészítése általában sok párolást, erjesztést, lassú főzést, serpenyőben sütést és pirítást igényel. Ezen kívül a japánok kis adagokat készítenek, és minden étkezés előtt elfogyasztanak egy tál levest. Teakultúra: Japán kifinomult teakultúrájáról ismert, kávé helyett inkább teát isznak az emberek, aminek számos pozitív egészségügyi hatása van.

Japán kifinomult teakultúrájáról ismert, kávé helyett inkább teát isznak az emberek, aminek számos pozitív egészségügyi hatása van. Friss élelmiszerek: Japán azon kevés országok egyike, ahol az emberek komolyan veszik a friss élelmiszerek fogyasztását.

Japán azon kevés országok egyike, ahol az emberek komolyan veszik a friss élelmiszerek fogyasztását. Kisebb tányérok: az adagok szabályozása és az etikett fontos része a japán kultúrának. Kis edényekből esznek, pálcikákat használnak, ételeiket keveset díszítik, kis tányérokon tálalják stb.

az adagok szabályozása és az etikett fontos része a japán kultúrának. Kis edényekből esznek, pálcikákat használnak, ételeiket keveset díszítik, kis tányérokon tálalják stb. Több testmozgás: a japánok hajlamosak aktívak maradni idős korukban is, többet sétálnak és gyakrabban használják a tömegközlekedést, mint az amerikai és európai társaik. A Radio Taiso, a napi csoportos testmozgás 1928 óta része a japán kultúrának, és célja a közösségi érzés megteremtése, valamint a közegészségügy javítása. A háromperces gyakorlatot a televízióban közvetítik, és országszerte kis csoportokban végzik el.

a japánok hajlamosak aktívak maradni idős korukban is, többet sétálnak és gyakrabban használják a tömegközlekedést, mint az amerikai és európai társaik. A Radio Taiso, a napi csoportos testmozgás 1928 óta része a japán kultúrának, és célja a közösségi érzés megteremtése, valamint a közegészségügy javítása. A háromperces gyakorlatot a televízióban közvetítik, és országszerte kis csoportokban végzik el. Egészségügy: a japánok 1960 óta teljes körű egészségügyi ellátásban részesülnek, ennek köszönhetően évente több mint tucatszor keresik fel orvosukat.

Forrásunk volt.