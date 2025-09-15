Közel 100 ezer 100 éves ember él ebben az országban – Mi lehet a titkuk?

Az idei az 55. év sorozatban, amikor Japánban rekordot dönt a százévesek lélekszáma. A szeptemberi adatok szerint jelenleg 99.763 egy évszázadot megélt személy él Japánban - közölte pénteken az egészségügyi minisztérium. Ami még elképesztőbb, hogy a 88%-uk nő! Már hosszú évek óta az ázsiai szigetországban a legmagasabb a várható élettartam, és gyakran a világ legidősebb embere is itt él, azonban ezzel párhuzamosan a japán a leggyorsabban öregedő társadalom az alacsony születésszám miatt.
Amikor a kormány 1963-ban elkezdte a százévesek felmérését, 153 százéves vagy annál idősebb ember élt Japánban. Ekkoriban a G7 országok közül itt volt a legalacsonyabb a 100 év felettiek aránya. Ez aztán jelentősen megváltozott, és 1981-ben 1000-re emelkedett a százévesek száma, 1998-ra pedig elérte a 10 000-et. Jelenleg Japán legidősebb embere a 114 éves Shigeko Kagawa, eközben a legidősebb férfi a 111 éves Kiyotaka Mizuno.
Japán ráadásul külön napot szentel az évszázados szülötteinek.
Szeptember 15-én tartják az idősek napját, ami nemzeti ünnep. Ilyenkor a 100. életévüket frissen betöltött japánok gratuláló levelet és ezüstkupát kapnak a miniszterelnöktől.
Idén 52 310 személy volt jogosult erre - közölte az egészségügyi minisztérium.
Tudtad?
Mi lehet a hosszú élet titka?
Számos ok áll annak hátterében, miért élnek ilyen hosszú ideig a japánok, és ennek jelentős része a táplálkozásra vezethető vissza. A magasabb várható élettartam elsősorban a szívbetegségek és a rák gyakori formái, különösen a mell- és prosztatarák okozta kevesebb halálozásnak tulajdonítható.
Japánban alacsony az elhízás aránya, ami mindkét betegség egyik fő kiváltó oka, köszönhetően a vörös húsban szegény, halban és zöldségben gazdag étrendnek.
Az elhízás aránya különösen alacsony a nők körében, ami magyarázatot adhat arra, hogy a japán nők várható élettartama sokkal magasabb, mint férfi társaiké. Miközben a világ többi részén a cukor és a só egyre nagyobb mennyiségben került be az étrendbe, Japán a másik irányba haladt - a közegészségügyi üzenetek sikeresen meggyőzték az embereket, hogy csökkentsék a sófogyasztásukat.
7 ok, miért élnek hosszú ideig a japánok:
- Rengeteg zöldség: nagy mennyiségben fogyasztanak friss zöldségeket, tengeri moszatot, fermentált szóját, rizst (és halat). Ez az étrend biztosítja a megfelelő fitokemikáliák, vitaminok és ásványi anyagok bevitelét.
- Eltérő főzési stílusok: a japán ételek elkészítése általában sok párolást, erjesztést, lassú főzést, serpenyőben sütést és pirítást igényel. Ezen kívül a japánok kis adagokat készítenek, és minden étkezés előtt elfogyasztanak egy tál levest.
- Teakultúra: Japán kifinomult teakultúrájáról ismert, kávé helyett inkább teát isznak az emberek, aminek számos pozitív egészségügyi hatása van.
- Friss élelmiszerek: Japán azon kevés országok egyike, ahol az emberek komolyan veszik a friss élelmiszerek fogyasztását.
- Kisebb tányérok: az adagok szabályozása és az etikett fontos része a japán kultúrának. Kis edényekből esznek, pálcikákat használnak, ételeiket keveset díszítik, kis tányérokon tálalják stb.
- Több testmozgás: a japánok hajlamosak aktívak maradni idős korukban is, többet sétálnak és gyakrabban használják a tömegközlekedést, mint az amerikai és európai társaik. A Radio Taiso, a napi csoportos testmozgás 1928 óta része a japán kultúrának, és célja a közösségi érzés megteremtése, valamint a közegészségügy javítása. A háromperces gyakorlatot a televízióban közvetítik, és országszerte kis csoportokban végzik el.
- Egészségügy: a japánok 1960 óta teljes körű egészségügyi ellátásban részesülnek, ennek köszönhetően évente több mint tucatszor keresik fel orvosukat.