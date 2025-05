Az Interval Walking Training (IWT) egy tudományosan alátámasztott, 30 perces edzésforma. Ennek a japán eredetű edzéstípusnak egy sétára fejlesztett változata ráadásul különösen előnyösen hat a szív- és érrendszerre. Mutatjuk, hogyan csináld!

Az egyszerű japán edzésmódszer, ami a szív- és érrendszer egészségét is javítja

Korábban már írtunk arról, hogy milyen étkezési szokásokat tartanak be a japán nők, hogy vékonyak maradjanak, és arról is, hogy milyen életmódbeli sajátosságaik vannak, amiért az egyik legöregebb társadalomnak tekinthetőek. Most egy olyan edzésmódszert ismertetünk meg veletek, amit bármilyen korosztály végezhet.

Ennek lényege, hogy az edzés során háromperces gyors, majd háromperces lassú sétaszakaszok váltják egymást, ezt pedig ötször kell megismételni. Ez az intervall edzés.

Miért jó ez a japán edzésmódszer?

Ez a félórás intervall edzés napi szinten is végezhető, és jelentősen javítja a szív- és érrendszer egészségét.

Emellett növeli az izomerőt, elősegíti a zsírégetést és akár 10 évvel fiatalabbnak érezhetjük magunkat a rendszeres IWT edzéstől.

Az intervall edzésforma hatékonyabbnak bizonyulhat, mint a hagyományos, egyenletes tempójú séta vagy akár futás, mivel intenzívebb terhelést biztosít, fokozva az állóképességet és a zsírégetést.

Forrásunk volt.

