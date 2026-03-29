Sokan rosszul csinálják – Így tisztítsd meg helyesen a fejes káposztát

A fejes káposzta közvetlenül a talaj felszíne felett nő, ezért könnyen rátapad a föld, por és más szennyeződés, sőt akár apró rovarok is megbújhatnak a levelek között. Éppen ezért fontos, hogy felhasználás előtt mindig alaposan megmosd – nem elég csupán a külső leveleket eltávolítani.
Így mosd meg lépésről lépésre a fejes káposztát
A legjobb módszer, ha folyó víz alatt alaposan leöblíted, majd a következő lépéseket követed:
- Távolíts el 1–2 külső levelet
- Vágd félbe vagy negyedekbe a káposztát
- Ellenőrizd a belső rétegeket, nincs-e bennük szennyeződés vagy rovar
- Áztasd a darabokat hideg vízbe
- Öblítsd le újra folyó víz alatt.
Ha olyan szennyeződést találsz, ami nem jön le könnyen, használhatsz zöldségkefét a tisztításhoz.
Mikor mosd meg?
Fontos szabály, hogy ne közvetlenül a hazavitel után mosd meg a káposztát, hanem csak akkor, amikor fel is szeretnéd használni.
Ha nedvesen teszed a hűtőbe, a káposzta kevesebb ideig marad friss, és hamarabb megjelenhetnek a romlás jelei.
Hogyan tárold helyesen?
A káposztát a legjobb:
- egészben, megmosás nélkül tárolni
- műanyag fóliába vagy zacskóba csomagolni
- a hűtő zöldséges rekeszében tartani
Mikor kell kidobni a káposztát?
Az alábbi jelek egyértelműen romlásra utalnak:
- kellemetlen szag
- elszíneződött levelek
- nyálkás, puha állag
Ha ilyet tapasztalsz, a káposzta már nem biztonságos fogyasztásra.
Le lehet fagyasztani a káposztát?
Igen, ha túl sok marad belőle, nyugodtan lefagyaszthatod. Ehhez:
- Mosd meg
- Töröld szárazra
- Tedd a fagyasztóba
Fontos tudni, hogy felengedés után a káposzta megpuhul, ezért inkább főtt ételekhez, például levesekhez vagy főzelékekhez érdemes használni, nem salátához.
