Sokan rosszul csinálják – Így tisztítsd meg helyesen a fejes káposztát

Nosalty profilképe Nosalty

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy csak lefejtik a külső leveleket, pedig a fejes káposztát ennél alaposabban kell megtisztítani. Mutatjuk a biztos módszert, amellyel megszabadulhatsz a szennyeződésektől és az apró rovaroktól is.

A fejes káposzta közvetlenül a talaj felszíne felett nő, ezért könnyen rátapad a föld, por és más szennyeződés, sőt akár apró rovarok is megbújhatnak a levelek között. Éppen ezért fontos, hogy felhasználás előtt mindig alaposan megmosd – nem elég csupán a külső leveleket eltávolítani.

Felszeletelt új káposzta
Sokan rosszul csinálják – Így tisztítsd meg helyesen az új káposztát

Így mosd meg lépésről lépésre a fejes káposztát

A legjobb módszer, ha folyó víz alatt alaposan leöblíted, majd a következő lépéseket követed:

  1. Távolíts el 1–2 külső levelet
  2. Vágd félbe vagy negyedekbe a káposztát
  3. Ellenőrizd a belső rétegeket, nincs-e bennük szennyeződés vagy rovar
  4. Áztasd a darabokat hideg vízbe
  5. Öblítsd le újra folyó víz alatt.

Ha olyan szennyeződést találsz, ami nem jön le könnyen, használhatsz zöldségkefét a tisztításhoz.

Mikor mosd meg?

Fontos szabály, hogy ne közvetlenül a hazavitel után mosd meg a káposztát, hanem csak akkor, amikor fel is szeretnéd használni.

Ha nedvesen teszed a hűtőbe, a káposzta kevesebb ideig marad friss, és hamarabb megjelenhetnek a romlás jelei.

Hogyan tárold helyesen?

A káposztát a legjobb:

  • egészben, megmosás nélkül tárolni
  • műanyag fóliába vagy zacskóba csomagolni
  • a hűtő zöldséges rekeszében tartani

Mikor kell kidobni a káposztát?

Az alábbi jelek egyértelműen romlásra utalnak:

  • kellemetlen szag
  • elszíneződött levelek
  • nyálkás, puha állag

Ha ilyet tapasztalsz, a káposzta már nem biztonságos fogyasztásra.

Le lehet fagyasztani a káposztát?

Igen, ha túl sok marad belőle, nyugodtan lefagyaszthatod. Ehhez:

  1. Mosd meg
  2. Töröld szárazra
  3. Tedd a fagyasztóba

Fontos tudni, hogy felengedés után a káposzta megpuhul, ezért inkább főtt ételekhez, például levesekhez vagy főzelékekhez érdemes használni, nem salátához.

Forrásunk volt.

