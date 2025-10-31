Ez a legjobb hüvelyes, hogy fehérjével turbózd a salátáidat

Egy saláta is könnyedén fehérjedús fogás lehet, ráadásul húsra sincs hozzá szükséged: ezt a hüvelyest add hozzá az extra tápanyagokért és textúráért.

A hüvelyesek minden saláta hősei. Gazdagok fehérjében és rostokban, alacsony a zsírtartalmuk, így bármilyen receptbe belekeverve azonnal egészségesebbé teszik azt. Emellett ízük is rendkívül gazdag, és a különböző hüvelyesek mind más és más ízprofillal rendelkeznek. Bár szinte mind jó szolgálatot tehet egy salátában, van egy típus, amelyik minden mást leköröz. Sokoldalú, megőrzi formáját, és remekül párosítható más alapanyagokkal a mediterrán ízektől a fűszeres öntetekig. Ráadásul kiváló textúrát és növényi fehérjét biztosítanak. Nem másról beszélünk, mint a csicseriborsóról.

A csicseriborsó tele van fehérjével és rostokkal, valamint vitaminokkal és ásványi anyagokkal, mint a mangán és a B9-vitamin avagy folsav.

A csicseriborsó tápanyagtartalma 165 gramm csicseriborsó az alábbiakat tartalmazza:

- Kalória: 269

- Fehérje: 14,5 gramm

- Zsír: 4 gramm

- Szénhidrát: 45 gramm

- Rost: 12,5 gramm

Sajátos, diószerű ízének köszönhetően nagyon sokféle étellel párosítható, és számtalan formában elkészíthető. Viszont a saláta az egyik legegyszerűbb és leggyorsabb formája, hogy élvezd ropogós állagát és előnyös tulajdonságait.

Tipp Salátákba inkább ne az olyan puha hüvelyeseket válaszd, mint a lencsék – ezek gyorsan pépesek lesznek. A csicseriborsó keveréskor is megőrzi szerkezetét.

A csicseriborsó tökéletesen passzol a salátákba, jól működik öntetekkel, sokféle ízprofillal és hozzávalóval kombinálható, ráadásul egy intenzívebb keverés után is kellemesen ropogós állagú marad.

