Milyen ruhát viseljünk 40 fokban? Nem, nem a szín a legfontosabb! – A szakértők olykor meglepő tippjei

A nyári hőségben sokan automatikusan a fehér pólóhoz és a vékony anyagú ruhákhoz nyúlnak, hogy kicsit elviselhetőbbé tegyék a meleget. Bár a világos színek valóban szerepet játszanak abban, mennyire melegszik fel egy ruhadarab, a kutatások szerint az anyag, a szabás és a szellőzés még fontosabb tényező.

A megfelelő öltözék nemcsak kényelmesebbé teheti a forró nyári napokat, hanem segíthet a test természetes hőleadásában is. Egy jól megválasztott ruha akár azt is lehetővé teheti, hogy kevésbé kelljen lehűtened a lakást a klímával, ami hosszú távon energiát és pénzt is megtakaríthat.

Milyen ruha a legjobb hőségben?

A kánikulai öltözködésnél nem létezik egyetlen tökéletes megoldás, hiszen más ruhára van szükség száraz melegben és másra párás időben.

A legfontosabb szempont az, hogy a ruha engedje távozni a test által termelt hőt és az izzadságot.

A szakértők szerint a lényeg csupán ennyi:

a túl szűk , vastag anyagok akadályozhatják a párolgást,

, vastag anyagok akadályozhatják a párolgást, míg a könnyű, légáteresztő textilek segíthetik a test hűtését.

A fehér vagy fekete színű ruhadarab jobb a hőségben?

A legtöbben nyáron a fehér ruhákat részesítik előnyben, hiszen a világos színek visszaverik a napsugarakat, míg a fekete anyagok jobban elnyelik a fényt. A helyzet azonban ennél összetettebb.

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A testünk ugyanis maga is hőt termel, és amikor ez a hő eléri a ruhát, a világos színű anyagok részben visszaverhetik azt a bőr felé. Egy 1980-as kutatás például azt vizsgálta, miért viselnek a sivatagi területeken élő beduinok gyakran fekete ruhákat. A kutatók arra jutottak, hogy a fekete és fehér ruházatban lévő embereket hasonló hőterhelés érte.

A legjobb a laza szabású légáteresztő holmi

De hogy lehetséges ez?

Ennek oka az lehet, hogy a laza szabású fekete ruhák között kialakuló légmozgás segítheti a hőleadást. A bő és könnyű fekete anyag a test és a ruha között egyfajta „kéményhatást” hozhat létre, amely elősegíti a meleg levegő távozását.

Vagyis a nyári öltözködésnél nem feltétlenül a szín az elsődleges szempont, hanem az, hogy ne tapadjon szorosan a testhez a ruha.

Melyik anyag hűt a legjobban nyáron?

A ruha anyaga a kulcs. Egy laza, könnyű anyagból készült ruha sokkal kellemesebb lehet, mint egy vastagabb, merevebb darab, még akkor is, ha utóbbi kevésbé szűk. A hőségben általában azok az anyagok működnek jól, amelyek átengedik a levegőt, és segítik a nedvesség távozását - mondja a divatszakértő.

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Miért fontos, hogy a ruha engedje párologni az izzadságot? A test egyik legfontosabb hűtési mechanizmusa az izzadás . Amikor az izzadság elpárolog a bőrről, hőt von el a szervezettől, így segít csökkenteni a testhőmérsékletet.

Párás időben azonban nehezebb a helyzet, mert a levegő már eleve sok nedvességet tartalmaz. Ilyenkor az izzadság lassabban párolog el, ezért különösen fontos a légáteresztő ruha.

A legjobb nyári ruhaválasztási tippek

Válassz laza szabású ruhákat: a bővebb darabok között jobban áramlik a levegő.

a bővebb darabok között jobban áramlik a levegő. Részesítsd előnyben a légáteresztő anyagokat: például a lent, a pamutot vagy bizonyos technikai ruhákat (pl. poliészter sportruházat)

például a lent, a pamutot vagy bizonyos technikai ruhákat (pl. poliészter sportruházat) Kerüld a vastag, szorosan tapadó ruhákat: ezek akadályozhatják a hőleadást.

ezek akadályozhatják a hőleadást. Párás időben különösen fontos a gyorsan száradó anyag: így az izzadság kevésbé marad a bőrön.

így az izzadság kevésbé marad a bőrön. Ne feledkezz meg a fényvédelemről: a kevés ruha ugyan segítheti a hűtést, de a bőr védelme az UV-sugárzástól elsődleges! Kend be magad!

Segíthet-e a nedves ruha a hőség ellen? Igen!

Bár elsőre furcsán hangzik, a nedves ruha valóban segíthet lehűteni a testet. A víz elpárolgásához ugyanis hőenergia szükséges, amelyet részben a testből von el. Ezáltal a bőr hűvösebbé válhat.

Természetesen ez nem minden helyzetben praktikus megoldás, de sportolóknál, szabadtéri munkát végzőknél vagy extrém melegben jó hűtési módszerként működhet a vízzel benedvesített ruhák viselése.

A szűk ruhákat és a vastag anyagokat felejtsük el, ha hőség van!

Új generációs hűtőruhák fejlesztése

A kutatók és sportruházati cégek folyamatosan keresik azokat az anyagokat, amelyek még hatékonyabban segítik a test hűtését.

Tudtad? • A MIT ( Massachusetts Institute of Technology) kutatói például olyan anyagok fejlesztésén dolgoztak, amelyek úgy engedik távozni a testből származó hőt, hogy közben visszaverik a napsugárzást.

• Más kutatók olyan speciális szálakat vizsgálnak, amelyek a hőmérséklet változására reagálva módosítják szerkezetüket, így melegebb időben jobban szellőznek.

Egyes fejlesztések olyan ruhadarabokat céloznak, amelyek apró kapszulákkal vagy speciális rostokkal képesek elnyelni a felesleges hőt.

Összegzés

A kánikulában nem feltétlenül az számít, hogy fehér vagy fekete ruhát viselünk, hanem az, hogy milyen anyagból készült és mennyire szellős a választott darab. A laza szabású, légáteresztő ruhák segíthetik a test természetes hűtését, különösen akkor, ha jól párosítjuk őket megfelelő anyagokkal.

A len, bizonyos pamutruhák és a modern technikai textilek mind jó választások lehetnek a forró napokra. A legfontosabb, hogy a ruha ne akadályozza az izzadság párolgását, és hagyja a testet alkalmazkodni a magas hőmérséklethez.

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