Milyen ruhát viseljünk 40 fokban? Nem, nem a szín a legfontosabb! – A szakértők olykor meglepő tippjei

A megfelelő öltözék nemcsak kényelmesebbé teheti a forró nyári napokat, hanem segíthet a test természetes hőleadásában is. Egy jól megválasztott ruha akár azt is lehetővé teheti, hogy kevésbé kelljen lehűtened a lakást a klímával, ami hosszú távon energiát és pénzt is megtakaríthat.
Milyen ruha a legjobb hőségben?
A kánikulai öltözködésnél nem létezik egyetlen tökéletes megoldás, hiszen más ruhára van szükség száraz melegben és másra párás időben.
A legfontosabb szempont az, hogy a ruha engedje távozni a test által termelt hőt és az izzadságot.
A szakértők szerint a lényeg csupán ennyi:
- a túl szűk, vastag anyagok akadályozhatják a párolgást,
- míg a könnyű, légáteresztő textilek segíthetik a test hűtését.
A fehér vagy fekete színű ruhadarab jobb a hőségben?
A legtöbben nyáron a fehér ruhákat részesítik előnyben, hiszen a világos színek visszaverik a napsugarakat, míg a fekete anyagok jobban elnyelik a fényt. A helyzet azonban ennél összetettebb.
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A testünk ugyanis maga is hőt termel, és amikor ez a hő eléri a ruhát, a világos színű anyagok részben visszaverhetik azt a bőr felé. Egy 1980-as kutatás például azt vizsgálta, miért viselnek a sivatagi területeken élő beduinok gyakran fekete ruhákat. A kutatók arra jutottak, hogy a fekete és fehér ruházatban lévő embereket hasonló hőterhelés érte.
De hogy lehetséges ez?
Ennek oka az lehet, hogy a laza szabású fekete ruhák között kialakuló légmozgás segítheti a hőleadást.
A bő és könnyű fekete anyag a test és a ruha között egyfajta „kéményhatást” hozhat létre, amely elősegíti a meleg levegő távozását.
Melyik anyag hűt a legjobban nyáron?
A ruha anyaga a kulcs. Egy laza, könnyű anyagból készült ruha sokkal kellemesebb lehet, mint egy vastagabb, merevebb darab, még akkor is, ha utóbbi kevésbé szűk. A hőségben általában azok az anyagok működnek jól, amelyek átengedik a levegőt, és segítik a nedvesség távozását- mondja a divatszakértő.
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Miért fontos, hogy a ruha engedje párologni az izzadságot?
Párás időben azonban nehezebb a helyzet, mert a levegő már eleve sok nedvességet tartalmaz. Ilyenkor az izzadság lassabban párolog el, ezért különösen fontos a légáteresztő ruha.
A legjobb nyári ruhaválasztási tippek
- Válassz laza szabású ruhákat: a bővebb darabok között jobban áramlik a levegő.
- Részesítsd előnyben a légáteresztő anyagokat: például a lent, a pamutot vagy bizonyos technikai ruhákat (pl. poliészter sportruházat)
- Kerüld a vastag, szorosan tapadó ruhákat: ezek akadályozhatják a hőleadást.
- Párás időben különösen fontos a gyorsan száradó anyag: így az izzadság kevésbé marad a bőrön.
- Ne feledkezz meg a fényvédelemről: a kevés ruha ugyan segítheti a hűtést, de a bőr védelme az UV-sugárzástól elsődleges! Kend be magad!
Segíthet-e a nedves ruha a hőség ellen? Igen!
Bár elsőre furcsán hangzik, a nedves ruha valóban segíthet lehűteni a testet. A víz elpárolgásához ugyanis hőenergia szükséges, amelyet részben a testből von el. Ezáltal a bőr hűvösebbé válhat.
Természetesen ez nem minden helyzetben praktikus megoldás, de sportolóknál, szabadtéri munkát végzőknél vagy extrém melegben jó hűtési módszerként működhet a vízzel benedvesített ruhák viselése.
Új generációs hűtőruhák fejlesztése
A kutatók és sportruházati cégek folyamatosan keresik azokat az anyagokat, amelyek még hatékonyabban segítik a test hűtését.
Tudtad?
• Más kutatók olyan speciális szálakat vizsgálnak, amelyek a hőmérséklet változására reagálva módosítják szerkezetüket, így melegebb időben jobban szellőznek.
Egyes fejlesztések olyan ruhadarabokat céloznak, amelyek apró kapszulákkal vagy speciális rostokkal képesek elnyelni a felesleges hőt.
Összegzés
A kánikulában nem feltétlenül az számít, hogy fehér vagy fekete ruhát viselünk, hanem az, hogy milyen anyagból készült és mennyire szellős a választott darab. A laza szabású, légáteresztő ruhák segíthetik a test természetes hűtését, különösen akkor, ha jól párosítjuk őket megfelelő anyagokkal.
A len, bizonyos pamutruhák és a modern technikai textilek mind jó választások lehetnek a forró napokra. A legfontosabb, hogy a ruha ne akadályozza az izzadság párolgását, és hagyja a testet alkalmazkodni a magas hőmérséklethez.
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