Hidegtűrő zöldségek, melyeket ősszel is érdemes elültetni

A legtöbben úgy gondolják, hogy a veteményes szezonnak szeptemberben vége, pedig ez nem így van. Számos olyan zöldség van, amely kifejezetten jól bírja a hideget. Ezek a hidegtűrő növények igazi kincsek a kertben: nemcsak vitaminban gazdagok, de gondozásuk is egyszerű.
Fokhagyma
A fokhagyma az egyik legismertebb őszi vetnivaló. Ha szeptember–október környékén kerül a földbe, erős gyökérzetet fejleszt a tél folyamán, majd tavasszal látványosan fejlődni kezd. Ennek köszönhetően szép, nagy fejeket hoz, amelyek egész évben felhasználhatók a konyhában.
Spenót és téli saláták
A spenót kifejezetten jól viseli a hűvös időt, és gyorsan fejlődik.
A téli salátafajták – például a fejes saláta hidegtűrő változatai – szintén hálásak az őszi vetésért. Ezekből már kora tavasszal friss, ropogós leveleket szüretelhetünk.
Kelkáposzta
A kelkáposzta nemcsak egészséges, de a fagyokat is jól viseli. Egyes fajtái még a hó alatt is képesek zöldellni.
Retek és cékla
Kevesen tudják, de a retek és a cékla is jól bírják a hűvösebb időjárást. Őszi vetésük eredményeként már a tél végén, kora tavasszal friss termést adhatnak.
Az őszi vetésnek több előnye is van:
- a növények erős gyökérzetet eresztenek,
- kevesebb kártevő támadja meg őket,
- és korábban indulhat a betakarításuk.