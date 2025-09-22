Gasztro

2025.09.22.

Hidegtűrő zöldségek, melyeket ősszel is érdemes elültetni

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Sokan a kertészkedést a nyári hónapokhoz kötik, pedig ősszel is rengeteg lehetőség rejlik a veteményesben. Vannak zöldségek, amelyek kifejezetten jól tűrik a hideget. Ha biztosra akarsz menni, ezeket érdemes elültetned.

A legtöbben úgy gondolják, hogy a veteményes szezonnak szeptemberben vége, pedig ez nem így van. Számos olyan zöldség van, amely kifejezetten jól bírja a hideget. Ezek a hidegtűrő növények igazi kincsek a kertben: nemcsak vitaminban gazdagok, de gondozásuk is egyszerű.

Fokhagyma

A fokhagyma az egyik legismertebb őszi vetnivaló. Ha szeptember–október környékén kerül a földbe, erős gyökérzetet fejleszt a tél folyamán, majd tavasszal látványosan fejlődni kezd. Ennek köszönhetően szép, nagy fejeket hoz, amelyek egész évben felhasználhatók a konyhában.

Spenót és téli saláták

A spenót kifejezetten jól viseli a hűvös időt, és gyorsan fejlődik.

A téli salátafajták – például a fejes saláta hidegtűrő változatai – szintén hálásak az őszi vetésért. Ezekből már kora tavasszal friss, ropogós leveleket szüretelhetünk.

Kelkáposzta

A kelkáposzta nemcsak egészséges, de a fagyokat is jól viseli. Egyes fajtái még a hó alatt is képesek zöldellni.

spenót a földben
A spenót kifejezetten jól viseli a hűvös időt, és gyorsan fejlődik

Retek és cékla

Kevesen tudják, de a retek és a cékla is jól bírják a hűvösebb időjárást. Őszi vetésük eredményeként már a tél végén, kora tavasszal friss termést adhatnak.

Az őszi vetésnek több előnye is van:

  • a növények erős gyökérzetet eresztenek,
  • kevesebb kártevő támadja meg őket,
  • és korábban indulhat a betakarításuk.  

Forrásunk volt.

Hirdetés
Ez történik a testedben, ha rendszeresen eszel banánt

Legújabb receptek

almás pite

Díszes almás pite

Ezt a desszertet akkor készítettem, amikor gipszben volt a bal karom, mert el volt törve....Patyókámnak akartam készíteni, és a fejemben lepörgettem a tészta készítést, hogy meg tudom e ...

chilis bab

Chilis bab kukoricakenyérrel

A chilis bab a világ egyik legegyszerűbb étele. Csak összekeversz mindent, hagyod megfőni, és kész is. A kukoricakenyér szintén. Ez a két étel együtt iszonyatosan finom tud lenni, gyakran ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-fokhagymas-sult-oldalas
oldalas

Egyszerű fokhagymás sült oldalas

Szerintem ennél a hagyományos, közkedvelt ételnél a "kevesebb több" érvényesül maximálisan. Így finom, ahogy van, a maga egyszerűségében. A legtöbb főzelékhez pompásan passzol, de ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept