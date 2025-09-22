Hidegtűrő zöldségek, melyeket ősszel is érdemes elültetni

Sokan a kertészkedést a nyári hónapokhoz kötik, pedig ősszel is rengeteg lehetőség rejlik a veteményesben. Vannak zöldségek, amelyek kifejezetten jól tűrik a hideget. Ha biztosra akarsz menni, ezeket érdemes elültetned.

A legtöbben úgy gondolják, hogy a veteményes szezonnak szeptemberben vége, pedig ez nem így van. Számos olyan zöldség van, amely kifejezetten jól bírja a hideget. Ezek a hidegtűrő növények igazi kincsek a kertben: nemcsak vitaminban gazdagok, de gondozásuk is egyszerű.

Fokhagyma

A fokhagyma az egyik legismertebb őszi vetnivaló. Ha szeptember–október környékén kerül a földbe, erős gyökérzetet fejleszt a tél folyamán, majd tavasszal látványosan fejlődni kezd. Ennek köszönhetően szép, nagy fejeket hoz, amelyek egész évben felhasználhatók a konyhában.

Spenót és téli saláták

A spenót kifejezetten jól viseli a hűvös időt, és gyorsan fejlődik.

A téli salátafajták – például a fejes saláta hidegtűrő változatai – szintén hálásak az őszi vetésért. Ezekből már kora tavasszal friss, ropogós leveleket szüretelhetünk.

Kelkáposzta

A kelkáposzta nemcsak egészséges, de a fagyokat is jól viseli. Egyes fajtái még a hó alatt is képesek zöldellni.

Retek és cékla

Kevesen tudják, de a retek és a cékla is jól bírják a hűvösebb időjárást. Őszi vetésük eredményeként már a tél végén, kora tavasszal friss termést adhatnak.

Az őszi vetésnek több előnye is van:

a növények erős gyökérzetet eresztenek,

kevesebb kártevő támadja meg őket,

és korábban indulhat a betakarításuk.

