2026.03.02.

Heti Horoszkóp – Megsúgják a csillagok, melyik mutatós tésztaételt készítsd el nőnapra a szívednek fontos hölgynek

A tavasz beköszöntével már érkezik is az első, naptárba feljegyzendő alkalom, hiszen március 8-án a nőket ünnepeljük. Bármilyen aprósággal, finomsággal, nagy csokorral, élménnyel készülj, adunk egy kis inspirációt, ha még a konyhába is beállnál egy mutatós vacsorát készíteni.

Nőnap alkalmából minden jegynek egy mutatós tésztaételt ajánljuk, amit barátnőnek, feleségnek, élettársnak, édesanyának, nagymamának, lánytesónak, unokatesónak vagy bármilyen, szívének kedves hölgyeménynek elkészíthet.

Szaftos mac&cheese
Kattints a képre, és nézd meg, milyen tésztaételt készíts el!

Ha úgy érzed, a tészta mellé jár a desszert is, akkor ezeket szívből ajánljuk:

