Heti Horoszkóp – Indul a kínai újév! Neked melyik kedvelt kínai fogás hoz szerencsét?

A kínai újév alkalmából minden jegynek egy népszerű, hagyományos kínai vagy kínai jellegű ételt rajzoltak ki a csillagok. Tészták, pirított rizsek, illatos-omlós csirke és társaik... lássuk, melyik a tiéd!
A kínai újévről és horoszkópról
A kínai újév, más néven holdújév vagy Tavaszünnep, Kína legfontosabb hagyományos ünnepe, amely a holdnaptár szerint minden évben más időpontra esik, általában január vége és február közepe között. Az ünnep a családi összejövetelek, közös vacsorák, piros díszek, tűzijátékok és ajándékba adott piros borítékok ideje, amelyek szerencsét és jólétet jelképeznek.
A kínai kultúrában minden év egy állathoz kapcsolódik a tizenkét jegyből álló állatöv szerint, és az új év a megújulást, a rossz szerencse elűzését és az új kezdet reményét szimbolizálja.
A kínai újévhez szorosan kapcsolódik a kínai horoszkóp, amely egy tizenkét éves cikluson alapuló állatövi rendszer. Minden év egy-egy állat jegyében telik, például Patkány, Bivaly, Tigris vagy Sárkány, és a hagyomány szerint ezek az állatok hatással vannak az adott évben született emberek személyiségére és szerencséjére.