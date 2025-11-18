Család

2025.11.18.

Így készíts 2 összetevős, olcsó légfrissítőt: kellemes gyógynövény illatot áraszt

Ha szeretnénk kellemes illatot otthonunkba, anélkül, hogy kemikáliákkal teli bolti frissítőkhöz nyúlnánk, akkor készítsük magunk, természetes hozzávalókból. Mai Otthon Tippünkben egy olyat ismerhettek meg, ami nem is kerül sokba, ráadásul a kellemes gyógynövény illat nyugtató hatását is élvezhetjük.

Ha szeretnél igazán kellemes levegőt biztosítani otthonodban, akkor készíts házi légfrissítőt! Ehhez csupán 2 hozzávalóra és egy befőttesüvegre lesz szükséged! Lássuk, a 2 összetevős, olcsó légfrissítőt!

Könyvet olvasó nő
Így készíts 2 összetevős, olcsó légfrissítőt: kellemes gyógynövény illatot áraszt

Ennek a házi légfrissítőnek az elkészítése egyszerűbb, mint gondolnánk, ráadásul vegyszerek és drága hozzávalók nélkül teszi kellemessé a légkört.

Ehhez csupán egy befőttesüvegre lesz szükség, amibe rétegezve kell tenni a durva szemű sót és a friss rozmaringágakat.

Ez a koncepció dekornak sem utolsó, ráadásul hatékonyan szórja szét a rozmaring illatát, így a helyiségek természetes illatosítását segíti. A házi légfrissítő az első hetekben a leghatékonyabb, amit érdemes 30-45 naponta cserélni.

Mire jó még a rozmaring?

A rozmaring, mint gyógy-és fűszernövény azon túl, hogy elsőosztályú légfrissítő remekül felhasználható konyhában. Húsételekhez, halakhoz, köretekhez, de még tésztafélékhez is remekül illik.

Receptajánló:

A rozmaringteával is érdemes megismerkedni, ha eddig nem tettétek, ugyanis nyugtató hatása még a kamilláét is lekörözi. A rozmaringtea csodás hatásai közé sorolható, hogy csökkenti a stresszt és szorongást, vagyis nyugtató hatással bír, ezért esténként egy csésze, és nem kell órákig a plafont bámulni. Ha mindez nem lenne elég memória- és koncentrációjavító hatással is bír.

Forrásunk volt.

