Ha szeretnénk kellemes illatot otthonunkba, anélkül, hogy kemikáliákkal teli bolti frissítőkhöz nyúlnánk, akkor készítsük magunk, természetes hozzávalókból. Mai Otthon Tippünkben egy olyat ismerhettek meg, ami nem is kerül sokba, ráadásul a kellemes gyógynövény illat nyugtató hatását is élvezhetjük.

Ha szeretnél igazán kellemes levegőt biztosítani otthonodban, akkor készíts házi légfrissítőt! Ehhez csupán 2 hozzávalóra és egy befőttesüvegre lesz szükséged! Lássuk, a 2 összetevős, olcsó légfrissítőt!

Így készíts 2 összetevős, olcsó légfrissítőt: kellemes gyógynövény illatot áraszt

Ennek a házi légfrissítőnek az elkészítése egyszerűbb, mint gondolnánk, ráadásul vegyszerek és drága hozzávalók nélkül teszi kellemessé a légkört.

Ehhez csupán egy befőttesüvegre lesz szükség, amibe rétegezve kell tenni a durva szemű sót és a friss rozmaringágakat.

Ez a koncepció dekornak sem utolsó, ráadásul hatékonyan szórja szét a rozmaring illatát, így a helyiségek természetes illatosítását segíti. A házi légfrissítő az első hetekben a leghatékonyabb, amit érdemes 30-45 naponta cserélni.

Mire jó még a rozmaring?

A rozmaring, mint gyógy-és fűszernövény azon túl, hogy elsőosztályú légfrissítő remekül felhasználható konyhában. Húsételekhez, halakhoz, köretekhez, de még tésztafélékhez is remekül illik.

A rozmaringteával is érdemes megismerkedni, ha eddig nem tettétek, ugyanis nyugtató hatása még a kamilláét is lekörözi. A rozmaringtea csodás hatásai közé sorolható, hogy csökkenti a stresszt és szorongást, vagyis nyugtató hatással bír, ezért esténként egy csésze, és nem kell órákig a plafont bámulni. Ha mindez nem lenne elég memória- és koncentrációjavító hatással is bír.

