4 gyümölcs, amit inkább ne pakolj a müzlidbe: inkább árt, mint használ

Sokan azt hisszük, hogy bármilyen gyümölcs egészséges kiegészítője lehet a reggeli müzlinek, de ez nem mindig igaz. Van néhány, ami nemcsak rontja a tápanyagok felszívódását, hanem még az emésztésednek is árthat. Mutatjuk, melyeket érdemes elkerülni a napindító tálból.

Az ideális müzlikeverék változatos gabonapehelyből, olajos magvakból és aszalt gyümölcsökből áll, így biztosít rostot, vitaminokat és lassan felszívódó energiát. A szakértők szerint érdemes hozzáadott cukor és mesterséges adalék nélkül, természetes alapanyagokból összeállítani.

Óvatosan a következő gyümölcsökkel: a szőlő, áfonya, ananász, banán

„Fontos megfontolni, milyen gyümölcsöt választunk a müzlihez” – hívja fel a figyelmet Dr. Matthias Riedl táplálkozási szakértő. Bár a gyümölcscukor természetes, a szervezet számára ugyanúgy feldolgozandó cukor, ezért a mennyisége nem mindegy.

Egy kisebb adag áfonya még belefér, viszont egy tál szőlő már túlzás lehet, mivel annak fruktóztartalma jóval magasabb. Ugyanez igaz a mangóra, a banánra és az ananászra is, amelyek szintén sok fruktózt tartalmaznak.

Mi az ami mehet?

A müzlibe leginkább alacsonyabb cukortartalmú gyümölcsöket érdemes tenni: mint például bogyós gyümölcsöket vagy papayát , amelyek sok rostot és antioxidánst tartalmaznak.

gyümölcsöket vagy , amelyek sok rostot és antioxidánst tartalmaznak. Jó választás lehet még az alma vagy a körte kisebb mennyiségben. Ezek frissítő ízt adnak, miközben nem terhelik túl a szervezetet fruktózzal.

Diófélék - ők szuperek, de csak módjával

Egy ízletes müzlihez a diófélék és magvak is hozzátartoznak, de fontos odafigyelni a mennyiségre. Bár értékes, egészséges zsírokat biztosítanak, magas kalóriatartalmuk miatt a szakértők szerint elegendő belőlük egy kisebb maréknyi a ropogós kiegészítőként.

Forrásunk volt.