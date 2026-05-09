Gyors és egyszerű sütik a hétvégére, amik 20-30 percen belül elkészülnek

Van az a hétvége, amikor valami édesre vágyunk, de sem időnk, sem energiánk nincs órákig a konyhában állni. Szerencsére egy jó sütihez nem mindig kell bonyolult recept, hosszú kelesztés vagy végtelen mosogatás: néha elég pár alapanyag, egy kis kreativitás és maximum fél óra. Összegyűjtöttünk 8 olyan egyszerű édességet, amelyek gyorsan elkészülnek, mégis simán megállnák a helyüket egy családi ebéd vagy délutáni kávé mellett is.
A listában vannak klasszikus komfortdesszertek újragondolva, sütés nélküli finomságok és olyan villámreceptek is, amelyekhez jó eséllyel már most ott lapul minden a konyhádban. Ha hétvégén inkább pihennél, mint órákig sütnél, ezek a receptek neked szólnak.
A listára felkerült a krémes és nosztalgikus vaníliás grízpuding, a gyerekkori kedvenc császármorzsa, az egyszemélyes mákos guba, de találsz benne trendibb desszerteket is, mint a baklavacroissant vagy a citromos hamis tiramisu. A csokis vonalat a kekszes szelet, az epres csokoládés tart és a sütés nélküli banános őzgerinc erősíti – vagyis tényleg minden hangulatra jut egy gyors süti.
Egyszerű, mégis látványos sütik lustább hétvégékre
Akár vendégeket vársz, akár csak egy lustább délutánt dobnál fel valami finomsággal, ezek a receptek bizonyítják, hogy a gyors édességek is lehetnek látványosak, krémesek és nagyon-nagyon addiktívak.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű267Kalória7.7gFehérje38.5gSzénhidrát7.9gZsírKrémes, nosztalgikus desszert, ami minimális alapanyagból is igazi komfortdesszertté válik. Langyosan és hidegen is tökéletes, gyümölccsel vagy lekvárral még jobb.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1053Kalória23gFehérje128.7gSzénhidrát48.7gZsírAz egyik leggyorsabb édesség, amit pár perc alatt összedobhatsz, mégis minden falata gyerekkort idéz. Baracklekvárral vagy porcukorral az igazi.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű876Kalória22.2gFehérje86.4gSzénhidrát51.4gZsírHa csak egy gyors, édes bekuckózós desszertre vágysz, ez a mini mákos guba tökéletes választás. Krémes sodóval és ropogósra sült kiflivel az igazi!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű601Kalória10.6gFehérje52.5gSzénhidrát41.3gZsírA croissant és a baklava legjobb tulajdonságai találkoznak ebben a ropogós, pisztáciás finomságban. Látványos desszert, pedig meglepően egyszerű elkészíteni.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű437Kalória4.3gFehérje34.9gSzénhidrát32gZsírFrissítő, krémes és könnyed desszert, ami tökéletes választás tavaszi vagy nyári napokra. A citromos ízvilág teljesen új szintre emeli a klasszikus tiramisu hangulatát.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű634Kalória10.9gFehérje106.9gSzénhidrát16.9gZsírSütés nélküli kedvenc, amit szinte lehetetlen elrontani. A kekszes-csokis rétegek együtt elképesztően nosztalgikus és addiktív desszertet adnak.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1129Kalória10.1gFehérje101.9gSzénhidrát78.5gZsírAz eper és az étcsokoládé párosa mindig működik, főleg egy gyorsan elkészíthető tartban.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű728Kalória11gFehérje93.2gSzénhidrát35gZsírKrémes, csokis és extra egyszerű édesség, amihez még a sütőt sem kell bekapcsolni. A banános töltelék és a kakaós bevonat együtt verhetetlen páros.