Gyors és egyszerű sütik a hétvégére, amik 20-30 percen belül elkészülnek

Nincs kedved fél napot a konyhában tölteni, de ennél valami finom édességet a hétvégén? Mutatunk néhány gyors és egyszerű sütit, amelyek 20–30 perc alatt elkészülnek, mégis olyanok, mintha órákig dolgoztál volna rajtuk. Kezdőknek, lustább napokra és hirtelen betoppanó vendégekhez is tökéletes receptek.

Van az a hétvége, amikor valami édesre vágyunk, de sem időnk, sem energiánk nincs órákig a konyhában állni. Szerencsére egy jó sütihez nem mindig kell bonyolult recept, hosszú kelesztés vagy végtelen mosogatás: néha elég pár alapanyag, egy kis kreativitás és maximum fél óra. Összegyűjtöttünk 8 olyan egyszerű édességet, amelyek gyorsan elkészülnek, mégis simán megállnák a helyüket egy családi ebéd vagy délutáni kávé mellett is.

A listában vannak klasszikus komfortdesszertek újragondolva, sütés nélküli finomságok és olyan villámreceptek is, amelyekhez jó eséllyel már most ott lapul minden a konyhádban. Ha hétvégén inkább pihennél, mint órákig sütnél, ezek a receptek neked szólnak.

A listára felkerült a krémes és nosztalgikus vaníliás grízpuding, a gyerekkori kedvenc császármorzsa, az egyszemélyes mákos guba, de találsz benne trendibb desszerteket is, mint a baklavacroissant vagy a citromos hamis tiramisu. A csokis vonalat a kekszes szelet, az epres csokoládés tart és a sütés nélküli banános őzgerinc erősíti – vagyis tényleg minden hangulatra jut egy gyors süti.

Egyszemélyes mákos guba Lakos Benedek / Nosalty

Egyszerű, mégis látványos sütik lustább hétvégékre

Akár vendégeket vársz, akár csak egy lustább délutánt dobnál fel valami finomsággal, ezek a receptek bizonyítják, hogy a gyors édességek is lehetnek látványosak, krémesek és nagyon-nagyon addiktívak.