Otthon

2026.05.09.

Gyors és egyszerű sütik a hétvégére, amik 20-30 percen belül elkészülnek

Nosalty profilképe Nosalty

Nincs kedved fél napot a konyhában tölteni, de ennél valami finom édességet a hétvégén? Mutatunk néhány gyors és egyszerű sütit, amelyek 20–30 perc alatt elkészülnek, mégis olyanok, mintha órákig dolgoztál volna rajtuk. Kezdőknek, lustább napokra és hirtelen betoppanó vendégekhez is tökéletes receptek.

Van az a hétvége, amikor valami édesre vágyunk, de sem időnk, sem energiánk nincs órákig a konyhában állni. Szerencsére egy jó sütihez nem mindig kell bonyolult recept, hosszú kelesztés vagy végtelen mosogatás: néha elég pár alapanyag, egy kis kreativitás és maximum fél óra. Összegyűjtöttünk 8 olyan egyszerű édességet, amelyek gyorsan elkészülnek, mégis simán megállnák a helyüket egy családi ebéd vagy délutáni kávé mellett is.

A listában vannak klasszikus komfortdesszertek újragondolva, sütés nélküli finomságok és olyan villámreceptek is, amelyekhez jó eséllyel már most ott lapul minden a konyhádban. Ha hétvégén inkább pihennél, mint órákig sütnél, ezek a receptek neked szólnak.

A listára felkerült a krémes és nosztalgikus vaníliás grízpuding, a gyerekkori kedvenc császármorzsa, az egyszemélyes mákos guba, de találsz benne trendibb desszerteket is, mint a baklavacroissant vagy a citromos hamis tiramisu. A csokis vonalat a kekszes szelet, az epres csokoládés tart és a sütés nélküli banános őzgerinc erősíti – vagyis tényleg minden hangulatra jut egy gyors süti.

Egyszemélyes mákos guba
Egyszemélyes mákos guba
Lakos Benedek / Nosalty

Egyszerű, mégis látványos sütik lustább hétvégékre

Akár vendégeket vársz, akár csak egy lustább délutánt dobnál fel valami finomsággal, ezek a receptek bizonyítják, hogy a gyors édességek is lehetnek látványosak, krémesek és nagyon-nagyon addiktívak.

  1. Házi vaníliás grízpuding kelyhekben, baracklekvárral és pirított mandulával tálalva

    Vaníliás grízpuding

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    267
    Kalória
    7.7g
    Fehérje
    38.5g
    Szénhidrát
    7.9g
    Zsír
    Még több puding
    Krémes, nosztalgikus desszert, ami minimális alapanyagból is igazi komfortdesszertté válik. Langyosan és hidegen is tökéletes, gyümölccsel vagy lekvárral még jobb.
  2. Klasszikus császármorzsa porcukorral és baracklekvárral tálalva

    Legegyszerűbb császármorzsa

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    1053
    Kalória
    23g
    Fehérje
    128.7g
    Szénhidrát
    48.7g
    Zsír
    Még több császármorzsa
    Az egyik leggyorsabb édesség, amit pár perc alatt összedobhatsz, mégis minden falata gyerekkort idéz. Baracklekvárral vagy porcukorral az igazi.
  3. Egyszemélyes mákos guba vaníliasodóval

    Egyszemélyes mákos guba

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    876
    Kalória
    22.2g
    Fehérje
    86.4g
    Szénhidrát
    51.4g
    Zsír
    Még több bundás kenyér
    Ha csak egy gyors, édes bekuckózós desszertre vágysz, ez a mini mákos guba tökéletes választás. Krémes sodóval és ropogósra sült kiflivel az igazi!
  4. Baklavacroissant

    Baklavacroissant

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    601
    Kalória
    10.6g
    Fehérje
    52.5g
    Szénhidrát
    41.3g
    Zsír
    Még több diós süti
    A croissant és a baklava legjobb tulajdonságai találkoznak ebben a ropogós, pisztáciás finomságban. Látványos desszert, pedig meglepően egyszerű elkészíteni.
  5. Citromos tiramisu

    Citromos hamis tiramisu

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    437
    Kalória
    4.3g
    Fehérje
    34.9g
    Szénhidrát
    32g
    Zsír
    Még több tiramisu
    Frissítő, krémes és könnyed desszert, ami tökéletes választás tavaszi vagy nyári napokra. A citromos ízvilág teljesen új szintre emeli a klasszikus tiramisu hangulatát.
  7. Kekszes szelet

    Kekszes szelet

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    634
    Kalória
    10.9g
    Fehérje
    106.9g
    Szénhidrát
    16.9g
    Zsír
    Még több kekszsüti
    Sütés nélküli kedvenc, amit szinte lehetetlen elrontani. A kekszes-csokis rétegek együtt elképesztően nosztalgikus és addiktív desszertet adnak.
  8. Epres csokoládés tart

    Epres csokoládés tart

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    1129
    Kalória
    10.1g
    Fehérje
    101.9g
    Szénhidrát
    78.5g
    Zsír
    Még több csokis süti
    Az eper és az étcsokoládé párosa mindig működik, főleg egy gyorsan elkészíthető tartban.
  9. Banános őzgerinc sütés nélkül

    Banános őzgerinc sütés nélkül

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    728
    Kalória
    11g
    Fehérje
    93.2g
    Szénhidrát
    35g
    Zsír
    Még több sütialagút
    Krémes, csokis és extra egyszerű édesség, amihez még a sütőt sem kell bekapcsolni. A banános töltelék és a kakaós bevonat együtt verhetetlen páros.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sült hal

Lazacfilé mediterrán módra

A mediterrán módra készített lazacfilé kiváló nyári főétel, amely magában hordozza a mediterrán konyha összes ízét és jellegzetes illatait. A zamatos, színes koktélparadicsomok, a ...

sós stangli

Stangli, ahogy nagymamám csinálta

Nem tudom, nálatok mi a helyzet, de nálunk a töltött paprikához mindig stanglit süt nagymamám. De nem akármilyet: a világ legfinomabb stangliját! Pedig valójában pofonegyszerű a recept, ...

spenótfőzelék

Szuperkrémes spenótfőzelék

A spenótfőzelék sokunk kedvence, de legalább ennyien rettegik a rossz menzás élmények miatt. Elsősorban nekik ajánlom ezt a receptet: ha így készítitek el a spenótot, örökre ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept