2026.04.05.

Ez a megfelelő módszer arra, hogy megfelelően fertőtlenítsd a gyerek játékait

Szabó Anna profilképe Szabó Anna

Ha nálatok is egy vagy több gyermek van a háztartásban, biztosan te is pontosan látod: a játékok pillanatok alatt koszosak lesznek. Leesnek a földre, a szájukba kerülnek, egyik kézből a másikba vándorolnak – nem csoda, hogy időről időre alaposan meg kell őket tisztítani.

Igenám, de a gyerekjátékok esetén közel sem egyértelmű, hogy milyen módszerekhez nyúlhatunk. Ezeknél ugyanis különösen fontos, hogy megfelelő szereket és eljárásokat alkalmazzunk – éppen azért, mert annyira közeli kontaktban vannak a legkisebbekkel.

Most összeszedtük, hogyan érdemes hozzáállnod e játékok fertőtlenítéséhez, milyen gyakran csináld, és mire figyelj közben.

Milyen gyakran tisztítsd a játékokat?

Nem kell túlzásba esni és mindent naponta kisikálni, de van pár jó irányelv, amit érdemes követned:

  • Műanyag és fürdőjátékok: ha napi használatban vannak, heti egy alapos tisztítás elég
  • Plüssök: hetente vagy kéthetente mosd ki, főleg ha együtt alszik velük a gyerek
  • Elektronikus játékok: hetente töröld át fertőtlenítővel
  • Szájba kerülő babajátékok: ezeket érdemes 1–2 naponta áttisztítani

Ha a gyerek beteg, sűrűbben takaríts, és a gyógyulás után is menj végig a játékokon.

Jó ötlet az ecet fertőtlenítésre?

Sok helyen ajánlják, de fertőtlenítésre nem igazán alkalmas. Az ecet jól oldja a vízkövet és a zsírt, de nem elég erős ahhoz, hogy valóban elpusztítsa a kórokozókat. Ha biztosra akarsz menni, maradj a meleg, szappanos víznél vagy egy megbízható fertőtlenítőnél.

Műanyag és fürdőjátékok tisztítása

A kemény műanyag játékokkal egyszerű dolgod van, ezeket egyszerűen, mosogatógépben tisztíthatod. A nagyobb darabokat tedd a felső rácsra, a kisebbeket rakd hálós zsákba, majd válassz normál vagy fertőtlenítő programot.

Ha kézzel állsz neki, használhatsz gyermekbarát fertőtlenítő kendőt, hidrogén-peroxidos oldatot vagy enyhén klóros vizet.

A fürdőjátékokra külön figyelj: a lyukas darabok belsejében könnyen megáll a víz, és penész alakulhat ki. Használat után mindig nyomd ki belőlük a vizet, és hagyd teljesen megszáradni. Ha penészt látsz, inkább ne használjátok tovább.

Plüssök tisztítása

A legtöbb plüss gond nélkül mehet a mosógépbe, de azért nézd meg a címkét.

A legegyszerűbb módszer:

  • tedd párnahuzatba
  • kímélő programon mosd
  • alacsony hőfokon szárítsd

Ha nincs szárítógéped, hagyd levegőn megszáradni, vagy hajszárítóval segíthetsz rá.

Amiben elektronika vagy hangmodul van, azt természetesen ne tedd mosógépbe. Ilyenkor marad a kézi tisztítás:

  • töröld át enyhén szappanos vízzel
  • majd tiszta, nedves ruhával
  • hagyd megszáradni

Egy kis gőzölés vagy porszívózás is segíthet felfrissíteni.

Elektronikus játékok tisztítása

Ezeknél a legfontosabb: ne áztasd el. Így csináld:

  • kapcsold ki, vedd ki az elemeket
  • enyhén nedves ruhával töröld át
  • a réseknél és gomboknál külön figyelj
  • fertőtlenítő kendővel menj át rajta még egyszer

Ha a gyerek a szájába veheti, végül töröld át tiszta, nedves ruhával is.

Amit érdemes megjegyezned

Nem kell túlzásba vinni, de a következetes tisztán tartás sokat számít. Ha odafigyelsz arra, hogy a játékok időnként alaposan át legyenek tisztítva, máris tettél egy nagy lépést a higiénikus környezet felé. A lényeg az egyszerűség és a következetesség – így nem lesz nyűg, hanem a rutin része.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

húsos szendvics

Pastrami szendvics

Ha idén húsvétkor nem a klasszikus sonkát készítenéd, de nem mondanál le a füstös, pikáns ízekről, akkor ez a pastrami szendvics lesz az új kedvenced. Az eredetileg kelet-európai ...

croissant

Lapított croissant

Ha már láttátok a legújabb croissant-trendet, de nem mertétek elkészíteni házilag, akkor ez a recept nektek szól! Maradék pékáru felhasználásra is remek megoldás ez, de a végeredmény ...

kalács

Pisztáciás babka

Ez a pisztáciás babka igazán különleges: a tésztájába is pisztáciás növényi tejet öntöttünk, így minden falat intenzíven pisztáciás. Puha, illatos és gazdag ízvilágú édesség, ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Kamillatea
Gasztro

A dietetikus szerint ez a 2 legjobb esti ital a...

A stabil vércukorszint nemcsak az elfogyasztott ételek, hanem az italok függvénye is. Estefelé talán még fontosabb, hogy vércukorszintünk ne emelkedjen meg drasztikusan, hiszen az ingadozó vércukorszint miatt a nyugodt alvás is meghiúsul. Bizonyos gyógyteák azonban segíthetnek, hogy még vacsora után is stabil maradjon a vércukorszinted.

Még több cikk

Top Receptek

husveti-sargaturo
túrókrém

Húsvéti sárgatúró

Nyírségi - hajdúsági étel, nálunk húsvéti hagyomány. Mióta eszemet tudom, ismerem ezt a finomságot... :) A templomi szentelésnél a sonka, a kolbász, a kalács és a bor mellett ez az ...

husveti-hatos-fonott-kalacs
kalács

Húsvéti kalács

A húsvéti fonott kalács a tavaszi ünnepi asztal egyik legkedvesebb klasszikusa. Ez a nem túl édes, pihe-puha fonott kalács tökéletesen passzol a húsvéti sonkához. Sülés közben vajas ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept