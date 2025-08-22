Ettől az egy lépéstől lesz igazán mély, sötét színű és gazdag ízű a gulyás

Egy igazán ízletes gulyás(leves) elkészítése művészet. A hagyományos, marha(lábszár)ból készülő gulyásnak több órán keresztól kell a tűzön rotyognia, míg eléri azt az állapotot, aminek elfogyasztása után mindenki elégedetten dől hátra. Mai Napi Tippünkben egy olyan csavart mutatunk, amivel eddig sosem tapasztalt ízeket tudsz előcsalogatni az ételből, amiről még a színe is árulkodik majd!

Gulyást készíteni nemcsak enni, hanem készíteni is öröm! Aki eddig nem tette, még megejtheti a nyáron, hiszen kevesebb jobb, közös családi vagy baráti program van annál, mint mikor a közös munka eredményeképp ülhettek asztalhoz. Nézzük, milyen trükköt érdemes bevetni, hogy az eredmény minden eddig kóstolt gulyást felülmúljon:

A hagymát zsíron karamellizáljuk, ha igazán sötét színű gulyást szeretnénk

Elő a bográcskészlettel vagy a lehető legnagyobb fazékkal, amit találsz, és ne habozz egy kiadós gulyást készíteni, akár még ma. Akár kezdő vagy a műfajban, akár régimotoros, lehet, hogy ezt a trükköt még te sem ismered. Így tudsz igazán mély, sötét színeket előhozni a gulyásből!

Az alapanyagok sora nem hosszú, de érdemes megfontolni, hogy kicsit többet költve, de mindenből minőségi árut szerezzünk be, mert ezen a ponton tényleg a tökéletességre törekszünk.

Az eredeti gulyás marhából, annak is a combjából, lábszárából, szegyéből esetleg lapockájából, de ízlés dolga, ki mivel készíti.

Amire biztos szükséged lesz még:

sertészsír vagy másmilyen zsír,

vöröshagyma ,

fűszerpaprika (őrölt édesnemes),

kömény,

fokhagyma,

zöldségek: sárgarépa, fehérrépa, zeller (gumó vagy zöldje),

burgonya,

csipetke (klasszikus levesbetét, de elhagyható),

só, bors, babérlevél ízlés szerint.

A tükk

Miután az alapanyagok mind sorban állnak, hogy a kondérba kerüljenek, egy fontos lépést ne hagyunk ki, mert ettől lesz igazán sötét színű a gulyásunk:

A hagymát a zsíron ne csak dinszteljük, hanem karamellizálljuk meg. Ezzel extra aromákat is belecsempészünk az ételbe.

Ha szeretnénk még fokozni a sötét szín árnyalatát, akkor használunk a főzés során marhaalaplevet is, és ne feledjük el, hogy türelemmel kell lenni, míg készre fő a gulyás.

