Ettől az egy lépéstől lesz igazán mély, sötét színű és gazdag ízű a gulyás

Gulyást készíteni nemcsak enni, hanem készíteni is öröm! Aki eddig nem tette, még megejtheti a nyáron, hiszen kevesebb jobb, közös családi vagy baráti program van annál, mint mikor a közös munka eredményeképp ülhettek asztalhoz. Nézzük, milyen trükköt érdemes bevetni, hogy az eredmény minden eddig kóstolt gulyást felülmúljon:
Elő a bográcskészlettel vagy a lehető legnagyobb fazékkal, amit találsz, és ne habozz egy kiadós gulyást készíteni, akár még ma. Akár kezdő vagy a műfajban, akár régimotoros, lehet, hogy ezt a trükköt még te sem ismered. Így tudsz igazán mély, sötét színeket előhozni a gulyásből!
Az alapanyagok sora nem hosszú, de érdemes megfontolni, hogy kicsit többet költve, de mindenből minőségi árut szerezzünk be, mert ezen a ponton tényleg a tökéletességre törekszünk.
Az eredeti gulyás marhából, annak is a combjából, lábszárából, szegyéből esetleg lapockájából, de ízlés dolga, ki mivel készíti.
Amire biztos szükséged lesz még:
- sertészsír vagy másmilyen zsír,
- vöröshagyma ,
- fűszerpaprika (őrölt édesnemes),
- kömény,
- fokhagyma,
- zöldségek: sárgarépa, fehérrépa, zeller (gumó vagy zöldje),
- burgonya,
- csipetke (klasszikus levesbetét, de elhagyható),
- só, bors, babérlevél ízlés szerint.
Receptajánló:
A tükk
Miután az alapanyagok mind sorban állnak, hogy a kondérba kerüljenek, egy fontos lépést ne hagyunk ki, mert ettől lesz igazán sötét színű a gulyásunk:
A hagymát a zsíron ne csak dinszteljük, hanem karamellizálljuk meg. Ezzel extra aromákat is belecsempészünk az ételbe.
Ha szeretnénk még fokozni a sötét szín árnyalatát, akkor használunk a főzés során marhaalaplevet is, és ne feledjük el, hogy türelemmel kell lenni, míg készre fő a gulyás.