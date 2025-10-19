Gasztro

Az őszi gyümölcs, amit süss bele a sajtos a melegszendvicsedbe, rá fogsz kattanni

Ha legközelebb összeütsz egy gyors sajtos melegszendvicset, ne hagyd ki belőle ezt az őszi gyümölcsöt, ígérjük, verhetetlen ez a párosítás!

Nem kell képzett szakácsnak lenned, hogy különleges ízkompozíciókat alkoss, és erre nincs is jobb példa, mint ez az egyszerű sajtos melegszendvics trükk. Nem kell mást tenned, mint felturbózni ezt a melengető komfortkaját a szezon egyik sztárjával, a körtével, és már is kész a gourmet őszi sajtos melegszendvics:

tegyél a sós, ragadós sajt közé pár szelet körtét, és csempéssz a szendvicsbe némi roppanósságot és egy kis édességet!

Grillsajtos szendvics közelről
Csak körte kell, hogy új dimenzióba emeld a sajtos melegszendvicsed

Erre a célra lényegében bármilyen körtefajtát választhatsz, de mindenképp olyan darabokat keress, amelyek kemények, de érettek.

Sajtok terén is nyugodtan válogathatsz, a camembert, a brie, a cheddar és a gruyer is tökéletesen megállja a helyét ebben a pikk-pakk elkészíthető ételben.

Ha igazán kísérletező kedvedben vagy, tovább cicomázhatod a melegszendvicset!

A kiegészítő fűszernövények, például a rozmaring vagy a kakukkfű földes frissességet adhat a sajtos melegszendvicshez, a balzsamecet vagy pár csepp méz pedig nem várt fordulatot hoz minden falatban. Az extra ízletes és laktató harapnivalóért tegyél a szendvicsbe juharszirupos-fahéjas kandírozott szalonnacsíkokat.

Akár vajjal, majonézzel vagy olívaolajjal kened meg a kenyeret, a lényeg, hogy segítsen összetartani a szendvicset. A gyümölcsöket megsütheted, mielőtt a szendvicsbe teszed, vagy hagyhatod, hogy a nyers körtedarabok belesüllyedjenek az olvadó sajtba.

Tipp: a friss körte mellett természetesen akár körtelekvárt is használhatsz.

Forrásunk volt.

