2025.11.13.

Kiderült, miért járt nálunk Gordon Ramsay: éttermet nyit a fővárosban a sztárséf, azt is megtudtuk, hol

Nosalty profilképe Nosalty

A napokban Budapesten járt Gordon Ramsay, most lehullt a lepel, hol nyitja új éttermét.

A Dorothea Hotel, Budapest, Autograph Collection és a Gordon Ramsay Restaurants Global stratégiai együttműködést kötött, amelynek keretében a világ egyik legismertebb kulináris márkája Budapestre érkezik. A megállapodás a vendéglátás két nemzetközi szinten vezető szereplője közötti hosszú távú együttműködés kezdetét jelenti, amelynek keretében a Gordon Ramsay Bar & Grill koncepció először valósul meg a közép-európai régióban.

Az étterem 2026 nyarán nyílik meg a Dorothea Hotel épületében, ezzel is növelve a város gasztronómiai vonzerejét a világ egyik legelismertebb séfjének érkezésével.

Gordon Ramsay
Gordon Ramsay
Gordon Ramsay Restaurants Global

A világszerte elismert, több Michelin-csillaggal rendelkező séf és étteremtulajdonos, Gordon Ramsay által alapított Gordon Ramsay Restaurants Global az Egyesült Királyság egyik legnagyobb, magántulajdonban lévő étteremcsoportja, amely a szigetországban több mint 30 éttermet foglal magába és több mint 60-at nemzetközi szinten- Londontól Dubajig, Szingapúron át Chicagóig. A csoport összesen nyolc Michelin-csillaggal büszkélkedhet, és számos, világszinten kiemelkedő gasztronómiai élményt nyújtó vállalkozás fejlesztése mögött áll, köztük a londoni Restaurant Gordon Ramsay, amely több mint két évtizede büszkén őrzi három Michelin-csillagát.

A Gordon Ramsay Bar & Grill megnyitásával a Dorothea Hotel egy világszerte nagy presztízsű éttermi hálózat tagjává válik, amely a séf jellegzetes stílusát és gasztronómiai filozófiáját képviseli a Föld számos pontján. Az étterem a Bar & Grill filozófiáját helyi kontextusban értelmezi majd újra, ötvözve a fenntartható gazdaságokból származó prémium minőségű magyar alapanyagokat, a Ramsay jellegzetes nemzetközi stílusával. A budapesti étlapon a híres séf amerikai és brit klasszikusok ihlette jellegzetes ételei mellett, a hagyományos magyar kedvencek kifinomult interpretációi is helyet kapnak majd.

Gordon Ramsay így nyilatkozott:

Budapest egy gyönyörű város, érdekes építészettel és gazdag kulturális és kulináris történelemmel. Örülök, hogy a Dorothea Hotelben megnyíló Gordon Ramsay Bar & Grill étteremmel csatlakozhatok ehhez a csodálatos gasztronómiai szcénához.

Megtiszteltetés számunkra, hogy a közép-európai régióban az első Gordon Ramsay étterem otthona lehetünk. Az együttműködés lehetővé teszi számunkra, hogy a világ egyik legismertebb kulináris élményét Budapestre hozzuk. Alig várjuk, hogy a nemzetközi utazókat és a helyi vendégeket egyaránt a Dorothea Hotel inspiráló környezetében üdvözölhessük, ahol hamarosan megkóstolhatják Gordon Ramsay jellegzetes fogásait” – tette hozzá William Boulton-Smith, a Dorothea Hotel igazgatója.

