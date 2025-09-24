Család

2025.09.24.

A kedvenc szúrós szobanövényünk: minden, amit a kaktuszokról tudnod kell

Nem elég annyit tudni róla, hogy utálja a vizet, és mindent kibír... főleg, hogy ez (sajnos) nem is igaz. Lássuk, mit érdemes megjegyezned a kaktuszokról, általában!

Annyit tudunk róla, de azt akkor is, ha álmunkból riadunk fel, hogy finoman szólva is jól tűri a szárazságot, éppen ezért mindenki előszeretettel szerzi be otthonra, aki hajlamos elfelejtkezni szobanövényeiről. De mit kell tudni a kaktuszról és gondozásáról nagy általánosságban? Hiszen, mint minden növénynek, neki is vannak igényei, preferenciái, kedvelt és kevésbé kedvelt gondozási metódusai. Lássuk, mit érdemes észben tartanunk, ha kaktuszt viszünk haza, azon kívül, hogy pozsgás, és szinte sose kell locsolni!

Kattints a képre, és nyílik a kis kaktuszkézikönyv a legalapvetőbb gondozási tippekkel!

Tudtad?

A kaktuszok pozsgás növények, de nem minden pozsgás növény kaktusz! Hogy miért? Mert csak a kaktuszok rendelkeznek olyan párnázott szőrszálakkal (areolákkal), amelyekből a tüskék és virágok nyílnak.

Forrásunk volt.

