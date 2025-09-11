A gyönyörű szobanövény, ami a sötétet is bírja, igaz, leveleinek mintázata bánhatja

A jól ismert futóka, zöldike vagy könnyezőpálma mellett jól megfér a rákvirág is. Ismered? Ha nem, ismerd meg, szeresd meg, és szerezz legalább egyet a lakásba, mert gyönyörű, és könnyű gondozni!

A rákvirág (Aglaonema commutatum), bár Indonézia trópusi erdőiből származik, jól érzi magát bármely nappaliban. Könnyen kezelhető, hálás, bírja a vizet, de azt is, ha jó pár napig elfelejtkezel a locsolásról, és még a sötétben is eléldegél, maximum kevésbé lesz mintás-színes a levele. Ismerd meg, eláruljuk, mire is van szüksége a rákvirágnak!

Kattints a képre, és nyílik a galéria a rákvirág gondozási tippjeivel!

4 fotó

