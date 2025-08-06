3 finom fűszernövény, melyet augusztusban a legjobb szárítani

A fűszernövények szárításának többféle módja létezik, az egyik legelterjedtebb módszer a levegőn való szárítás. Lássuk, mely friss fűszernövényeket érdemes augusztusban szárítani!
Rozmaring, oregánó és rozmaring
Felfelé lógatás
A növények ágait kis csokrokba kötjük, majd fejjel lefelé lógatjuk őket szellős, árnyékos helyen. Ez a módszer különösen alkalmas rozmaring, oregánó és majoránna esetében, amelyeket augusztusban érdemes begyűjteni és szárítani.
Sütőben való szárítás
Egy másik bevált módszer a sütőben történő szárítás, amely gyorsítja a folyamatot.
Az előmelegített sütőt alacsony hőmérsékletre állítva (kb. 40-50 °C), a fűszernövényeket egy sütőrácsra helyezzük, hogy egyenletesen száradjanak.
Fontos, hogy a sütőajtót résnyire nyitva hagyjuk, így a nedvesség távozhat. A sütő egyszerűbbé teszi a keményebb levelű fűszernövények, például a rozmaring szárítását.
Ezekre figyeljünk:
- Csak frissen: az egyik legfontosabb, hogy csak a legfrissebb, egészséges leveleket és ágakat használjuk mert ezek őrzik meg a legtöbb aromát
- Mosás: a fűszereket mindig mossuk meg és töröljük szárazra, hogy a szárítási folyamat során ne alakuljon ki penész!
Mivel a különböző fűszernövények különböző illóolaj-tartalékkal rendelkeznek, érdemes kísérletezni a szárítási időkkel és módszerekkel, hogy kiderüljön, melyik eljárás hozza a legjobb eredményt!
Tárolás
A szárítást követően a zöldfűszereket célszerű légmentesen záródó üveg vagy fém edényekben tárolni, hogy megőrizzék frissességüket. A leszárított fűszereket sötét, hűvös helyre tegyük, így hosszabb ideig élvezhetjük aromájukat.