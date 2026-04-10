Nálad is van ilyen? Óriás károkat okozhat a kertünkben az egyik legfelkapottabb gyümölcsfa

Jó tudni, hogy a szuper finom fügét termő fügefák ültetése nem egy rizikóval járhat, gyökérzete ugyanis sok turpisságra képes! Lássuk, mit kell tudni erről, és mit tehetünk.

A fügefa egyre népszerűbb Magyarországon, azonban ültetésénél érdemes körültekintően eljárni, különösen akkor, ha a ház közelébe kerülne. A növény gyökérzete ugyanis sekélyebben helyezkedik el a talajban, mint sok más gyümölcsfáé, ezért olyan helyeken is jól fejlődik, ahol a mély gyökerezés korlátozott. Ez a tulajdonság ugyanakkor azt is jelenti, hogy a gyökerek könnyebben terjednek oldalirányba, főleg ott, ahol nedvességet vagy lazább talajt találnak.

A fügefa gyökérzete gyakran okozhat csőkárokat

A problémát nem az okozza, hogy a fügefa gyökerei képesek lennének áttörni az ép betont, hanem az, hogy kihasználják a már meglévő réseket, repedéseket vagy csatlakozásokat.

Miért gond ez? Ha például a ház alapja mellett nedvesebb a talaj, vagy víz- és szennyvízcsövek futnak a közelben, a gyökérzet nagy eséllyel ebbe az irányba kezd növekedni. Ez idővel szerkezeti problémákhoz vagy csőkárokhoz vezethet.

Na de akkor hova ültessük a fügefát?

Szakértői ajánlások szerint a fügét legalább 3 méter távolságra érdemes ültetni más növényektől és tárgyaktól, de ez inkább csak a minimális helyigényt jelenti.

A ház alapjától általában nagyobb biztonsági távolság javasolt: kisebb fák esetében is körülbelül 4,5 méter az ajánlott minimum.

A fügefa ne kerüljön túl közel az épület alapjához!

Ne túl közel ültessük a fügefát az épületek falához

A fügefa a napos, meleg fekvést kedveli, ezért sokan ösztönösen fal mellé ültetik. Ez önmagában nem rossz döntés, de fontos, hogy ne kerüljön túl közel az épület alapjához.

Kisebb kertekben jó megoldás lehet a kordában tartott, támrendszerre vagy falra nevelt forma, illetve a dézsás nevelés.

Ha pedig szabadföldbe kerül a növény, érdemes eleve úgy tervezni vele, mint erőteljes növekedésű fával, és nemcsak a koronájának, hanem a gyökérzetének is elegendő helyet biztosítani.

