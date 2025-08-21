Család

2025.08.21.

Kisimítja a bőröd, és az emésztést is segíti – Minden nap enned kellene ebből a gyümölcsből

Macsuga Viktória

A füge nem csak egy finom nyári gyümölcs, amely mézédes ízével és lédús állagával csábít minket. Az egészséged érdekében minél többet kellene fogyassz belőle!

A füge igazi tápanyagbomba, amely jótékony hatással van az egész szervezetre. Akár frissen, akár szárítva, müzlibe, gabonapehelybe szórva vagy különleges fogásokba álmodva fogyasztjuk a füge rostokban, antioxidánsokban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, melyek hozzájárulnak az emésztés javításához, az immunrendszer erősítéséhez és a szív egészségének megőrzéséhez.

A füge egyedülálló, édes ízű és puha textúrájú, és tele van enyhén ropogós, ehető magokkal. A friss füge ellenállhatatlanul finom, de gyorsan romlik, ezért gyakran szárítják, hogy megőrizzék a benne rejlő tápanyagokat. Így készülnek az édes és tápláló szárított fügék, amelyeket egész évben majszolhatunk. A füge számos fajtája létezik, amelyek színben és textúrában is különböznek egymástól.

Édes íze miatt a finomított cukor megjelenése előtt a fügét gyakran édesítőszerként használták.

Íme 5 ok, miért érdemes minden nap fügét enni az egészséged érdekében:

5 fotó

A füge mindenki számára biztonságos?

Ha allergiás vagy a nyírfapollenre, akkor keresztallergia léphet fel bizonyos gyümölcsökkel, többek között a fügével is, ezért nem árt vigyázni.

A füge természetes latexet is tartalmaz, amelyre egyesek allergiásak.

Ha alacsony oxaláttartalmú étrendet javasoltak, figyelembe kell venni, hogy a füge magas oxaláttartalommal rendelkezik. A füge K-vitaminban is gazdag, ezért ha véralvadásgátlókat szed valaki, akkor a füge és más K-vitaminban gazdag ételek fogyasztását állandó szinten kell tartani.

Forrásunk volt.

