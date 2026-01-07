Zsebkertem

2026.01.07.

Fügeveszély: teljesen elfagyhat a fügefánk, ha nem tesszük meg ezeket a lépéseket, még ezen a héten

Nosalty profilképe Nosalty

A havazás után 2026. január 8-ra országszerte komoly fagyok várhatóak, melyet bizonyos kerti növényeink, köztük a füge sem fog átvészelni, ha nem teszünk érte. Lássuk, hogyan védhetjük meg!

Rég nem látott havazás érte el hazánkat 2026 januárjában, és nagyon úgy néz ki, hogy a télies időjárás még velünk marad. A nagy hó után kemény fagyokra számíthatunk, így kerti növényeinkért muszáj óvintézkedéseket tennünk, ha szeretnénk, hogy biztonságosan át tudjanak telelni. Nézzük, mit tehetünk a fügéért!

Füge fagyosan
Hókupaccal is védhetjük gyümölcsfáinkat a fagytól
Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Csütörtök reggelre kiderül az égbolt, így a nyugati országrészben -10-15 fok is lehet, aminél már csak a pénteki fagyok válnak még zordabbá, mert -15-20 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet a Duna keletre eső részein.

A fügefák és fügebokrok, kákifák (datolyaszilva), a gránátalma- és selyemmirtusz-tövek, illetve a múlt évben ültetett kivitövek súlyos fagykárt szenvedhetnek, akár tövig elfagyhatnak

- figyelmeztet Facebook-oldalán Harcz Endre gyümölcstermesztő.

Receptajánló:

Kiemelte, hogy ha tehetjük, védjük meg ezeket a növényeinket, amihez a havat is felhasználhatjuk, hiszen nagyon jó hőszigetelő.

Mivel a takarást csak erre az egy hétre kell elkészíteni, a takarás abszolút zárt legyen! Sok helyen olvasom, hogy résnyire nyitva kell hagyni a takarást, hogy levegőzzön a növény. Persze, aztán a -18 fok levegőzik be a takarás alá a résen, és az a takarás annyit is ér. Magyarul semmit, hisz a hideg bejut a takarás alá. A növény nem fullad meg, nincs tüdeje, nem lélegzik oly módon, mint mi

– írja.

Például ha egy 3 méteres fügefát 1,5 méterig felkupacolunk hóval, akkor 1,5 méterig nem fog elfagyni.

Forrásunk volt.

Legújabb receptek

zöldséges egytálétel

Babcurry villámgyorsan

A curry az egyik legváltozatosabban elkészíthető egytálétel, amely nemcsak húsokkal működik, hanem mindenféle zöldségnek is remekül áll. Ezúttal két doboz konzervbabból varázsoltunk ...

mousse

Vegán csokimousse tofuból

Imádjuk ha egy desszert nem csak bűnös élvezet, de laktató és fehérjében is dús - éppen ezért szuper választás ez a tofualapú csokimousse. Villámgyorsan elkészül, krémes és ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Egy nő stresszel az ágy végében
Életmód

4 hétköznapi szokás, amivel fel kell hagynod, ha meg akarsz...

A viszcerális zsír az egyik legkomolyabb egészségügyi kockázati tényező, ha tartósan nagy mennyiségben halmozódik fel a szervezetben. Nem pusztán esztétikai problémáról van szó. Éppen ezért a csökkentése nem merül ki abban, hogy mit eszünk vagy mennyit mozgunk, hanem az is fontos, milyen káros szokásokat hagyunk el, és mennyire tudatosan építjük fel a mindennapjainkat.

Nosalty

További cikkek

Egy nő vitamint szed be
Életmód

Ezek a vitaminok védenek a szellemi hanyatlás ellen

Az Alzheimer-kór és a demencia kialakulása összetett folyamat, amelyben az életmód és a táplálkozás is kulcsszerepet játszik. Bár nincs olyan vitamin, amely önmagában megelőzné a szellemi hanyatlást, a kutatások szerint bizonyos tápanyagok hozzájárulhatnak az agy egészségének megőrzéséhez és a kognitív funkciók támogatásához.

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept