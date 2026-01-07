Fügeveszély: teljesen elfagyhat a fügefánk, ha nem tesszük meg ezeket a lépéseket, még ezen a héten

A havazás után 2026. január 8-ra országszerte komoly fagyok várhatóak, melyet bizonyos kerti növényeink, köztük a füge sem fog átvészelni, ha nem teszünk érte. Lássuk, hogyan védhetjük meg!

Rég nem látott havazás érte el hazánkat 2026 januárjában, és nagyon úgy néz ki, hogy a télies időjárás még velünk marad. A nagy hó után kemény fagyokra számíthatunk, így kerti növényeinkért muszáj óvintézkedéseket tennünk, ha szeretnénk, hogy biztonságosan át tudjanak telelni. Nézzük, mit tehetünk a fügéért!

Hókupaccal is védhetjük gyümölcsfáinkat a fagytól Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Csütörtök reggelre kiderül az égbolt, így a nyugati országrészben -10-15 fok is lehet, aminél már csak a pénteki fagyok válnak még zordabbá, mert -15-20 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet a Duna keletre eső részein.

A fügefák és fügebokrok, kákifák (datolyaszilva), a gránátalma- és selyemmirtusz-tövek, illetve a múlt évben ültetett kivitövek súlyos fagykárt szenvedhetnek, akár tövig elfagyhatnak - figyelmeztet Facebook-oldalán Harcz Endre gyümölcstermesztő.

Kiemelte, hogy ha tehetjük, védjük meg ezeket a növényeinket, amihez a havat is felhasználhatjuk, hiszen nagyon jó hőszigetelő.

Mivel a takarást csak erre az egy hétre kell elkészíteni, a takarás abszolút zárt legyen! Sok helyen olvasom, hogy résnyire nyitva kell hagyni a takarást, hogy levegőzzön a növény. Persze, aztán a -18 fok levegőzik be a takarás alá a résen, és az a takarás annyit is ér. Magyarul semmit, hisz a hideg bejut a takarás alá. A növény nem fullad meg, nincs tüdeje, nem lélegzik oly módon, mint mi – írja.

Például ha egy 3 méteres fügefát 1,5 méterig felkupacolunk hóval, akkor 1,5 méterig nem fog elfagyni.

Forrásunk volt.