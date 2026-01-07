Fügeveszély: teljesen elfagyhat a fügefánk, ha nem tesszük meg ezeket a lépéseket, még ezen a héten

Rég nem látott havazás érte el hazánkat 2026 januárjában, és nagyon úgy néz ki, hogy a télies időjárás még velünk marad. A nagy hó után kemény fagyokra számíthatunk, így kerti növényeinkért muszáj óvintézkedéseket tennünk, ha szeretnénk, hogy biztonságosan át tudjanak telelni. Nézzük, mit tehetünk a fügéért!
Csütörtök reggelre kiderül az égbolt, így a nyugati országrészben -10-15 fok is lehet, aminél már csak a pénteki fagyok válnak még zordabbá, mert -15-20 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet a Duna keletre eső részein.
A fügefák és fügebokrok, kákifák (datolyaszilva), a gránátalma- és selyemmirtusz-tövek, illetve a múlt évben ültetett kivitövek súlyos fagykárt szenvedhetnek, akár tövig elfagyhatnak- figyelmeztet Facebook-oldalán Harcz Endre gyümölcstermesztő.
Kiemelte, hogy ha tehetjük, védjük meg ezeket a növényeinket, amihez a havat is felhasználhatjuk, hiszen nagyon jó hőszigetelő.
Mivel a takarást csak erre az egy hétre kell elkészíteni, a takarás abszolút zárt legyen! Sok helyen olvasom, hogy résnyire nyitva kell hagyni a takarást, hogy levegőzzön a növény. Persze, aztán a -18 fok levegőzik be a takarás alá a résen, és az a takarás annyit is ér. Magyarul semmit, hisz a hideg bejut a takarás alá. A növény nem fullad meg, nincs tüdeje, nem lélegzik oly módon, mint mi– írja.
Például ha egy 3 méteres fügefát 1,5 méterig felkupacolunk hóval, akkor 1,5 méterig nem fog elfagyni.