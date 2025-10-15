Vásárlás

A franciák tippje, amitől (szerintük) még finomabb lesz a carbonara spagettid

Olasz carbonara francia csavarral? Igen, bármi lehetséges, csak rajtad áll, mennyire vagy vaskalapos, ha autentikus receptúrákról van szó, vagy esetleg az új ötletek is képesek felcsigázni... Lássuk, hogyan pimpelheted fel a carbonara spagettit franciás ízekkel!

A franciákat sem kell félteni, ha nemzettudatról van szó: nem elég, hogy hozzájuk kötjük a cukrászat alapjait, Julia Child óta mindenki tudja, hogy a legtöbb finom étel alapja a vaj, vaj, vaj, a croissant és a bagett világsikerre tettek szert, és a fine dining terén is finoman szólva jeleskednek, most már az olasz ételeket is franciásítani próbálják.... de ne kaszáljuk el előre az ötletet, inkább nézzük meg, milyen alapanyagokkal teszik az autentikus carbonara spagettit a hagymalevesük ízvilágához hasonlatossá!

A kötelező krémes tojássárgája, a ropogósra sült, zsíros pancetta vagy guanciale és a Pecorino Romano sajt mellett ebbe a carbonara spagettibe karamellizált hagyma kerül némi fehérbor és kakukkfű társaságában.

karamellizált hagyma
A franciás carbonarába karamellizált hagyma kerül némi fehérbor és kakukkfű mellett

De hogyan készül a franciás carbonara karamellizált hagymával?

Hozzávalók:

  • 4 tojássárgája (szobahőmérsékletű)
  • kb. 1 csészényi felkockázott pancetta vagy guanciale (szalonna)
  • kb. két nagy fej vöröshagyma
  • 2-3 ek. vaj
  • friss kakukkfű
  • só, frissen őrölt bors
  • 1 csomag durumspagetti
  • fél csésze száraz fehérbor
  • Pecorino Romano sajt reszelve

Így készítsd!

1.) Vágd kis kockákra a szalonnát, és pirítsd zsírjára, szép ropogósra.

2.) Vajon, vagy olívaolaj és vaj keverékén karamellizáld barnára, szinte édesre a csíkokra vágott hagymát a kakukkfűvel egy serpenyőben, közben öntsd hozzá a bort.

3.) Közben főzd al dentére a spagettit, egy csésze főzővizet pedig ments meg belőle. Ha kész a hagyma, add hozzá a spagettit.

4.) Némi forró főzővízzel keverd ki a tojássárgáját és a reszelt sajtot egy tálkában (így nem lesz belőle rántotta), és az elegyet öntsd a hagymás tésztához, közben mozgatva a serpenyőt.

5.) Végül menjen rá még egy kis főzővíz, majd a pirított szalonna és még egy adag sajt, és tálalhatod is!

Forrásunk volt.

