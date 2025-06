Mint mindenkire, az orchideákra is hatással van a nagy nyári kánikula. Ilyenkor nem is a napsütéssel van a legnagyobb gond, hiszen az orchideák eredeti származási helyükön, a trópusi és szubtrópusi régiókban is bőven kapnak napfényt, hanem a szárazsággal.

Ha kedvenc virágod fonnyadni és sárgulni kezd, akkor tedd a következőket!

Változtass a virág öntözésén , a nyári hőségben kapjon több vizet, másrészt jó, ha egy kis banánhéjas táplével is megtámogatod jólétét.

, a nyári hőségben kapjon több vizet, másrészt jó, ha egy kis banánhéjas táplével is megtámogatod jólétét. Ha a növény levelei sárgulni kezdenek, érdemes azon is elgondolkozni, hogy jó helyen van-e azon az ablakpárkányon. Ideális lenne egy másik helyet találni neki.

azon az ablakpárkányon. Ideális lenne egy másik helyet találni neki. A nem elegendő fény a virágzás elmaradásához vezet majd, de a túl sok, erős direkt fény sem segíti az orchidea fejlődését. Tedd valamelyik keleti fekvésű ablakod közelébe.

Az öntözés a kulcs a növény egészséges fejlődésében. A növény jelzést ad, ha több vízre van szüksége: ha gyökerei ezüstös vagy fehér színűvé válnak, akkor öntözd meg többször. Zöld szín esetén nem kell változtatni az öntözési rutinon.

Így mentsd meg a kánikulában fonnyadozó orchideát

Fürdesd meg az orchideád!

Az orchideák szeretik a vizes fürdőt, így érdemes vízbe meríteni őket körülbelül 15-20 percig 10-14 naponként. Ha extrán forró és száraz az idő, ezt az időt nyáron csökkentsd 8-10 napra. Miután megáztattad őket, hagyd a felesleges vizet kicsöpögni a cserépből és csak utána tedd vissza a növényeket a kaspóba.

Érdemes külön figyelmet fordítani a növények tápoldatozására is, erre nyáron is szükségük van, nem csak a virágzási időszakban.

Trágyázd banánhéjból és vízből készült táplével, ami értékes ásványi anyagokat tartalmaz: káliumot, foszfort, kalciumot és magnéziumot.

