Fibermaxxing – Mi ez az új diétatrend, és miért éri meg kipróbálni?

Lehet, hogy hallottunk már a pH-szintre koncentráló alkáli diétáról, de pontosan nem tudtuk, hogy mire is jó – ha egyáltalán jó valamire. Most körüljárjuk az étkezési mód szabályait és kitérünk arra is, hogy tényleg megfelelő választás-e, ha például az a célunk, hogy egészségesebbek legyünk.