Megállítható a kopaszodás a megfelelő étrenddel?

Ha úgy érzed, egyre több hajszál marad a fésűben vagy a lefolyóban, nem vagy egyedül. A férfiak több mint 80%-a, a nők közel fele tapasztal élete során jelentős hajritkulást – és ez sokaknál már a 20-30-as éveik előtt jelentkezik.

Ilyen helyzetekben az ember igyekszik minden eszközzel tenni a folyamat ellen. Felmerülhetnek a legkülönbözőbb megoldások, de gyakran épp a legegyszerűbbek nem jutnak eszünkbe: például a táplálkozás. A kérdés már csak az, hogy valóban tehetünk-e az étkezési szokásaink átalakításával a kopaszodás ellen.

Az étkezés is segíthet a kopaszodás ellen?

Mikor számít igazán az étrend?

A klasszikus kopaszodás – férfi és női típusú hajhullás – leginkább genetikai eredetű. Ez az úgynevezett androgén alopecia, ami hormonális hatásokkal (például DHT) függ össze, és gyakran öröklődik. Viszont nem minden hajhullás ilyen.

Vannak olyan típusok – például a diffúz hajhullás (telogen effluvium) –, amelyeknél az étrend, a stressz vagy az általános egészségi állapot is komoly szerepet játszik. Ezért az első lépés mindig az, hogy tudjuk, mi okozza a problémát.

A leggyakoribb hajhullástípusok:

Örökletes hajhullás (androgén alopecia): fokozatos hajritkulás, főleg genetika és hormonok miatt

fokozatos hajritkulás, főleg genetika és hormonok miatt Diffúz hajhullás (telogen effluvium): hirtelen, egyenletes hajvesztés – gyakran stressz, betegség vagy tápanyaghiány váltja ki

hirtelen, egyenletes hajvesztés – gyakran stressz, betegség vagy tápanyaghiány váltja ki Alopecia areata: foltos hajhullás, autoimmun háttérrel

foltos hajhullás, autoimmun háttérrel Hegekhez kötött hajhullás: ritkább, de maradandó hajvesztéssel jár

Ezek közül főleg a diffúz hajhullás az, ahol az étrendeden való változtatás valódi segítséget jelenthet.

Tudtad? Ha a hajhullás hátterében valamilyen hiányállapot áll, akkor célzottan tudunk rajta segíteni az étkezés által.

Ezek a tápanyagok kulcsfontosságúak

Vas

A vashiány az egyik legismertebb hajhullást kiváltó tényező, mivel a hajhagymák megfelelő működéséhez elengedhetetlen ez a tápanyag. Ha szeretnénk növelni a bevitelt, érdemes olyan ételeket fogyasztani, mint a máj, a vörös húsok – például marha vagy bárány –, valamint a növényi források közül a spenót és a különféle babfélék.

Cink

A cink hiánya többféle hajhullással is összefüggésbe hozható, ezért fontos, hogy elegendő jusson belőle a szervezetbe. Különösen gazdag forrásai a tengeri herkentyűk, ezen belül is kiemelkedik az osztriga, de húsokból és növényi alternatívaként tökmagból is könnyen pótolhatjuk.

D-vitamin

A D-vitamin fontos szerepet játszik a haj növekedési ciklusának szabályozásában és a hormonális egyensúly fenntartásában. Bár étrendből nehezebb elegendő mennyiséget bevinni, zsíros halak fogyasztásával, illetve bizonyos gombafélékkel hozzájárulhatunk a bevitelhez, a napfényhiányos hónapokban pedig sok esetben étrend-kiegészítés is indokolt lehet.

Egyszerű étrendi lépések, melyek tényleg számítanak

Együnk eleget! A hajsejtek rendkívül gyorsan osztódnak, ezért sok energiát igényelnek. Ha túl keveset eszel, vagy drasztikusan diétázol, a tested „lekapcsolja” a haj növekedését, mert fontosabb funkciókra koncentrál. Segíthet, ha teljes értékű szénhidrátokat (pl. teljes kiőrlésű gabonák) és egészséges, telítetlen zsírokat (diófélék, magvak, avokádó) is bőven fogyasztasz.

Figyeljünk a bélrendszerre! Hiába eszünk jól, ha a szervezetünk nem tudja felszívni a tápanyagokat. Ilyen szempontból érdemes sokféle zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani, ahogy hüvelyeseket, gabonákfermentált ételeket (savanyú káposzta, kimchi, kefir, kombucha) is. Ezek támogatják a bélflórát, csökkentik a gyulladást, és segítik a felszívódást.

Ne spóroljunk a fehérjén! A haj fő alkotóeleme a keratin nevű fehérje. Ha kevés fehérjét viszünk be, az a hajon is meglátszik.

Jó választás ilyen szempontból a tojás, a csirke, a marhahús, valamint a teljes kiőrlésű gabonák.

Akkor most számít az étrend vagy sem?

Röviden: igen, de nem csodaszer. Az étkezés hatással van a haj állapotára, viszont a hajhullás általában több tényező eredménye:

genetika

hormonok

stressz

környezeti hatások

tápanyagbevitel

Ezért az étrendet érdemes egy nagyobb kép részeként kezelni.

Mikor kérj segítséget?

Ha erős hajhullást tapasztalunk, ne csak találgassunk. Egy szakember (trichológus vagy bőrgyógyász) segít kideríteni az okot. Ha kiderül, hogy az étrend is szerepet játszik a folyamatban, akkor egy dietetikussal együtt célzottan tudunk javítani rajta. A lényeg: az étkezés sokat számít – de nem minden esetben.

Ha viszont odafigyelünk, látványosan hozzájárulhat ahhoz, hogy a haj erősebb és egészségesebb legyen.

