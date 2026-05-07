A boglárka kedves kinézete ellenére egy agresszívan terjeszkedő gyomnövény. Irtása sem olyan egyszerű, mint gondolnánk, ugyanis gyökérzete akár 50 centiméter mélyre is nyúlhat.

A boglárka olyan kerti növény, amelynél nem feltétlen egyértelmű, hogy olyan gyomnövény-e, aminek gyors terjeszkedése egy idő után csak problémát jelent majd. Most egy olyan módszert mutatunk, amivel költséghatékonyan, háztartási eszközökkel el tudod távolítani a kertedből.

A kertben elszaporodó boglárka minden kertész számára figyelmeztető jel

A boglárka olyan kerti növény, ami a legmakacsabb gyomnövények közé tartozik, és sűrű, egybefüggő szőnyeget alkotva kiirtása sem egyszerű. Gyökere akár fél méter mélyre is nyúlhat, és nedves, tápanyagban gazdag, vályogos talajban érzi jól magát.

Ez viszont azt is jelenti, hogy kertünk talaja túl nedves, tömörödött és rosszul szellőző, ami más növények számára egyáltalán nem kedvező.

Jó, ha tudod: A boglárka minden része mérgező, és bőrfelülettel érintkezve bőrirritációt okozhat.

Hogyan tudod eltávolítani egyszer s mindenkorra?

A legegyszerűbb, ha alaposan fellocsolod a talajt (vagy kivársz egy esős időszakot), mielőtt nekilátnál a kigyomlálásának. Fontos, hogy a teljes gyökérzetet eltávolítsuk.

A boglárka minden része mérgező, és bőrfelülettel érintkezve bőrirritációt okozhat

Módszerek az eltávolításához:

Egy erős konyhakéssel lazítsuk fel a gyökér körül a talajt. Érdemes régi és erős kést használni, mert megsérülhet.

Egy hosszú csavarhúzót is lehet emelőként használni. Ezt a növényt mellett szúrjuk mélyen a talajba, így ki tudjuk emelni.

Kis kézi ásóval vagy lapáttal is ki lehet ásni.

A kesztyű és hosszú ruha viselése javasolt, hiszen, ahogy fentebb írtuk, bőrirritációt okozhat.

Forrásunk volt.