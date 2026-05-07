Az élelmiszer‑technológusok intelme – Rossz ötlet, ha egész hétre előre megfőzöl, és mindent bedobsz a hűtőbe

Sok szempontból nem jó döntés, ha vasárnap este nekiállsz, jó előre megfőzöl egy hatalmas adag ételt, majd gondosan kiporciózva az egész munkahétre beosztod. Hogy miért nem?

Sokan azért főznek előre nagy adagokat vasárnap, hogy aztán egész hétre meglegyen az ebéd, és ne kelljen minden este azon töprengeni, mit főzzenek másnapra. Az élelmiszerbiztonság szakértői szerint azonban ez nem a legjobb megoldás.

Mikrobiológiai kockázatot hordoz, ha hét elején jó előre megfőzöl

„Ha vasárnap megfőzöl egész hétre előre, és utána csak bedobod a hűtőbe, akkor rosszul csinálod!"

- állítja Montse Meléndez élelmiszermérnök.

Miért probléma ez?

A szakemberek szerint a legfontosabb, hogy odafigyeljünk az elkészült étel tartósítása, tárolása és újrafelhasználása során a mikrobiológiai kockázatokra:

a főtt ételekben könnyen elszaporodhatnak a baktériumok, ha nem megfelelően tárolják őket – és ezen a későbbi újramelegítés sem segít.

Az, hogy a hűtőben tárolod, nem elég

Bár a hűtő lassítja a baktériumok szaporodását, nem állítja meg teljesen a folyamatokat, és ha nagy adagban, lezárt tárolóban kerül be a még meleg étel, az kiemelten kedvez a mikrobák számának növekedésének.

Emellett az sem mindegy, milyen gyorsan kerül a hűtőbe egy étel: a jó gyakorlat szerint a főtt ételt nagyon maximum 2 órán át szabad szobahőmérsékleten hagyni, sőt, meleg környezetben illetve nyáron 1 óránál is kevesebbet. Szigorúan hangzik? Pedig csak így csökken a baktériumok szaporodásának esélye!

A cél tehát ne az legyen, hogy vasárnap megfőzöl, és szinte egész hétre letudtad

A szakemberek azt javasolják, hogy ha nagy mennyiséget főzöl egyszerre, akkor azt ne egyszerre hűtsd le és tedd el.

De akkor mit javasolnak a gyakorlatban? Ezt:

adagold kisebb dobozokba , hogy gyorsabban hűljenek le

, hogy gyorsabban hűljenek le ne zsúfold túl a hűtőt, a hideg levegőnek mozogni kell!

ha tudod, fagyaszd le a további, későbbi napokra szánt adagokat

Tudtad? A fagyasztás az élelmiszer‑technológia egyik leghatékonyabb módja a romlás lassítására!

Inkább ne a hűtőbe rakd, hanem fagyaszd le a további napokra szánt adagokat!

Ha a fenti pontokat betartod, azzal nemcsak az ételbiztonságot növeled, hanem a minőséget és frissességet is.

Forrásunk volt.