Az élelmiszer‑technológusok intelme – Rossz ötlet, ha egész hétre előre megfőzöl, és mindent bedobsz a hűtőbe

Sokan azért főznek előre nagy adagokat vasárnap, hogy aztán egész hétre meglegyen az ebéd, és ne kelljen minden este azon töprengeni, mit főzzenek másnapra. Az élelmiszerbiztonság szakértői szerint azonban ez nem a legjobb megoldás.
„Ha vasárnap megfőzöl egész hétre előre, és utána csak bedobod a hűtőbe, akkor rosszul csinálod!"
- állítja Montse Meléndez élelmiszermérnök.
Miért probléma ez?
A szakemberek szerint a legfontosabb, hogy odafigyeljünk az elkészült étel tartósítása, tárolása és újrafelhasználása során a mikrobiológiai kockázatokra:
a főtt ételekben könnyen elszaporodhatnak a baktériumok, ha nem megfelelően tárolják őket – és ezen a későbbi újramelegítés sem segít.
Az, hogy a hűtőben tárolod, nem elég
Bár a hűtő lassítja a baktériumok szaporodását, nem állítja meg teljesen a folyamatokat, és ha nagy adagban, lezárt tárolóban kerül be a még meleg étel, az kiemelten kedvez a mikrobák számának növekedésének.
Emellett az sem mindegy, milyen gyorsan kerül a hűtőbe egy étel:
A cél tehát ne az legyen, hogy vasárnap megfőzöl, és szinte egész hétre letudtad
A szakemberek azt javasolják, hogy ha nagy mennyiséget főzöl egyszerre, akkor azt ne egyszerre hűtsd le és tedd el.
De akkor mit javasolnak a gyakorlatban? Ezt:
- adagold kisebb dobozokba, hogy gyorsabban hűljenek le
- ne zsúfold túl a hűtőt, a hideg levegőnek mozogni kell!
- ha tudod, fagyaszd le a további, későbbi napokra szánt adagokat
Tudtad? A fagyasztás az élelmiszer‑technológia egyik leghatékonyabb módja a romlás lassítására!
Ha a fenti pontokat betartod, azzal nemcsak az ételbiztonságot növeled, hanem a minőséget és frissességet is.