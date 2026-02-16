6 könnyű lépés egy csokorban – Ha eldugult a mosdó a fürdőben, ezeket próbáld ki

A lefolyók időnként eldugulnak, ez egy axióma, kár vele vitatkozni, sajnos előbb-utóbb a jelenség bekövetkezik. Van azonban pár házilag is könnyen kivitelezhető lépés, ami elháríthatja a dugulást, és bár a legtöbbről bizonyára tudsz már, érdemes őket egy csokorba szedni.

Lassan folyik le a víz fogmosás után a fürdőszobai mosdóban? Fura, poshadt szagot érzel, és egyértelmű, hogy eldugult, és valami akadályozza a víz átfolyását? Nem kell egyből szerelőt hívni, már csak az ára miatt sem - egészen sok apróbb lépést tudsz tenni az ügy érdekében, melyek akár maradéktalanul meg is oldhatják a problémát. Többféle tisztítási, duguláselhárítási módszert is mutatunk, melyekkel egy hozzá nem értő is simán elboldogul. Ha pedig ezek sem hoznak eredményt, hívhatod is a vizest.

6 könnyű lépés egy csokorban – Ha eldugult a csap a fürdőben, ezeket próbáld ki

A túlfolyó, a szifon tisztítása vagy a hajszálak kiszedegetése a lefolyóból legtöbbünk számára ismerős folyamatok, de álljon itt egyben, egy gyűjtésben az a néhány házi praktika, amit vízvezeték-szerelő nélkül is megtehetsz, ha a (fürdőszobai) mosdó lefolyója rendetlenkedik!

