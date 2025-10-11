Így teleltesd a citromfát, hogy tavasszal már virágozzon

A citromfa egzotikus dísze lehet a teraszunknak vagy nappalinknak, de a hideg hónapokat már nem viseli jól. Ahhoz, hogy tavasszal is egészséges legyen, gondos felkészítést igényel a télre.

A citromfa ugyan mediterrán növény, de megfelelő körülmények között itthon is jól tartható. Ősszel azonban eljön az idő, amikor a hőmérséklet és a fényviszonyok miatt biztonságba kell helyezni a fagyoktól. Szerencsére néhány egyszerű lépéssel te is átsegítheted kedvenc citrusodat a téli pihenőidőn.

Mikor kezdj hozzá?

Október táján, még az első fagyok előtt kezd el a felkészítést.

Amikor az éjszakai hőmérséklet 5–10 °C alá süllyed, fokozatosan szoktasd a fát a hűvösebb, árnyékosabb környezethez.

A hirtelen átmenet stresszt és levélhullást okozhat, ezért mindig lépésről lépésre haladj.

Ellenőrzés és előkezelés

Mielőtt bevinnéd, vizsgáld meg a leveleket és ágakat, nincsenek-e rajtuk kártevők.

A levéltetvek, atkák és pajzstetvek gyakori vendégek – szappanos vízzel vagy természetes rovarölő szerrel lepermetezheted a növényt.

Tisztítsd le a leveleket, hogy a fény jobban elérje őket, és csökkentsd a betegségek kockázatát.

Hol teleltessük?

A citromfa a világos, de hűvös helyeket kedveli a téli hónapokban.

Az ideális hőmérséklet 5–10 °C, és fontos, hogy ne álljon közvetlenül fűtőtest közelében.

Jó választás lehet egy üvegezett terasz, világos garázs vagy lépcsőház.

Gondoskodj némi páráról is – tegyél a közelébe vízzel teli tálat, hogy ne száradjon ki a levegő.

Öntözés és gondozás télen

Télen a citromfa nyugalmi állapotba kerül, ezért csak ritkán igényel öntözést.

Csak akkor locsold meg, ha a földje már kiszáradt a felszín alatt is.

Soha ne álljon vízben, mert a pangó nedvesség könnyen gyökérrothadást okoz.

Tápoldatozásra ebben az időszakban nincs szükség, és némi levélhullás is természetes.

Ha viszont sok levelet veszít, az annak a jele lehet, hogy túl meleg vagy sötét helyen van.

Amikor a hőmérséklet tartósan 10 °C fölött marad éjszaka, elkezdheted visszaszoktatni a növényt a szabad levegőhöz. Először csak néhány órára tedd ki félárnyékba, majd fokozatosan növeld a kint töltött időt. Tavasszal indulhat újra az öntözés és a tápanyagpótlás, és ilyenkor érdemes egy kis metszést is végezni. Az elhalt ágak eltávolítása elősegíti, hogy a növény friss hajtásokat hozzon, és hamarosan ismét virágba boruljon.

