Életmód

2025.10.11.

Így teleltesd a citromfát, hogy tavasszal már virágozzon

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

A citromfa egzotikus dísze lehet a teraszunknak vagy nappalinknak, de a hideg hónapokat már nem viseli jól. Ahhoz, hogy tavasszal is egészséges legyen, gondos felkészítést igényel a télre.

A citromfa ugyan mediterrán növény, de megfelelő körülmények között itthon is jól tartható. Ősszel azonban eljön az idő, amikor a hőmérséklet és a fényviszonyok miatt biztonságba kell helyezni a fagyoktól. Szerencsére néhány egyszerű lépéssel te is átsegítheted kedvenc citrusodat a téli pihenőidőn.

Citromfa

Mikor kezdj hozzá?

  • Október táján, még az első fagyok előtt kezd el a felkészítést.
  • Amikor az éjszakai hőmérséklet 5–10 °C alá süllyed, fokozatosan szoktasd a fát a hűvösebb, árnyékosabb környezethez.
  • A hirtelen átmenet stresszt és levélhullást okozhat, ezért mindig lépésről lépésre haladj.

Ellenőrzés és előkezelés

  • Mielőtt bevinnéd, vizsgáld meg a leveleket és ágakat, nincsenek-e rajtuk kártevők.
  • A levéltetvek, atkák és pajzstetvek gyakori vendégek – szappanos vízzel vagy természetes rovarölő szerrel lepermetezheted a növényt.
  • Tisztítsd le a leveleket, hogy a fény jobban elérje őket, és csökkentsd a betegségek kockázatát.

Receptajánló:

Hol teleltessük?

  • A citromfa a világos, de hűvös helyeket kedveli a téli hónapokban.
  • Az ideális hőmérséklet 5–10 °C, és fontos, hogy ne álljon közvetlenül fűtőtest közelében.
  • Jó választás lehet egy üvegezett terasz, világos garázs vagy lépcsőház.
  • Gondoskodj némi páráról is – tegyél a közelébe vízzel teli tálat, hogy ne száradjon ki a levegő.

Öntözés és gondozás télen

  • Télen a citromfa nyugalmi állapotba kerül, ezért csak ritkán igényel öntözést.
  • Csak akkor locsold meg, ha a földje már kiszáradt a felszín alatt is.
  • Soha ne álljon vízben, mert a pangó nedvesség könnyen gyökérrothadást okoz.
  • Tápoldatozásra ebben az időszakban nincs szükség, és némi levélhullás is természetes.
  • Ha viszont sok levelet veszít, az annak a jele lehet, hogy túl meleg vagy sötét helyen van.

Amikor a hőmérséklet tartósan 10 °C fölött marad éjszaka, elkezdheted visszaszoktatni a növényt a szabad levegőhöz. Először csak néhány órára tedd ki félárnyékba, majd fokozatosan növeld a kint töltött időt. Tavasszal indulhat újra az öntözés és a tápanyagpótlás, és ilyenkor érdemes egy kis metszést is végezni. Az elhalt ágak eltávolítása elősegíti, hogy a növény friss hajtásokat hozzon, és hamarosan ismét virágba boruljon.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

babfőzelék

Krémes erdélyi fehérbabfőzelék

Ha szereted a tartalmas, otthonos főzelékeket, ez az erdélyi tejszínes fehérbabfőzelék garantáltan a kedvenced lesz! A csombor és a lestyán fűszeres aromája, a tejszínes habarás ...

tiramisu

Legegyszerűbb tiramisu

Mindenki imádja, mindenki ismeri: a tiramisu az olasz gasztronómia egyik hamisítatlan és örök szereplője. A sütésmentes desszert bármilyen alkalomra gyorsan elkészíthető, bár az ...

lencsefőzelék

Lencsefőzelék egyszerűen

Egyszerű, pénztárcabarát főzelékféle, ami nem csak az újév első napján tökéletes választás, hanem bármelyik télies hétvégén. Laktató és ízletes, ráadásul gyorsan elkészül, ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

a Kézműves cukrászda pultja
Életmód

5 cukrászdát ajánlunk, ahol az idei szezon legfinomabb gesztenyés süteményei...

A gesztenyés desszertekről a legtöbben először a gesztenyepürére asszociálnak. Nincs ezzel semmi gond, a családi összejövetelek kedvenc desszertje, egy ideje ráadásul már azt is tudjuk, hogy a bolti gesztenyemasszán túl is van élet. Aki viszont gesztenyerajongó, az nem éri be ennyivel, úgyhogy most mutatunk öt helyet, ahova bátran ellátogathattok, ha gesztenyés finomságokat kóstolnátok!

Kormos Lili

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept