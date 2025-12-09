A bejglisütés feladata sokakban nem kelt jó érzést, vagy azért, mert a korábbi sikertelenség elveszi a kedvét, vagy egyszerűen azért, mert annyi rémtörténetet hallott már a megrepedt, szétfolyt, megégett és félig nyers eredményekről, hogy meg sem próbálkozott vele. Most egy országszerte ismert pékség tésztafelelőse árulta el, mi a titka a tökéletes bejglinek.

A karácsonyi bejglisütés, mint mumus, úgy telepszik sokunk vállára. Legyen ezentúl másképp! Ismert pékség bejglikészítője osztja meg a titkot, mitől lesz tökéletes a tésztája.

Országosan elismert pékség osztotta meg a titkát: ez kell ahhoz, hogy ne repedjen meg a bejgli

Az Emmarozs pékség tésztafelelőse, Nagy Károly, a delmagyar.hu megkeresésére osztotta meg, hogyan készül náluk a karácsony ikonikus süteménye. Itt ugyan kovásszal készül a tészta, de az élesztős változat is működik. Egy napig pihen a tészta a hűtőben, ezután kezdenek el dolgozni vele.

Az egyik legfontosabb, hogy a tészta és a töltelék ugyanolyan súlyú és ugyanolyan hőmérsékletű legyen, amikor elkezdünk vele dolgozni, ezért érdemes a tölteléket is lehűteni. Mindkettőt egyforma vastagságúra kell nyújtani és egyengetni, így lesz szép, szimmetrikus a bejgli. A töltelékben a lehető legkevesebb nedvesség maradhat, hiszen a távozó gőzök is megrepeszthetik a süteményt. Ezért javasolt például zsemlemorzsát keverni bele – mondta a pék.

Receptajánló:

Ő úgy gondolja, hogy a töltelék milyensége mindegy, de talán a dióval a legnehezebb dolgozni magas zsírtartalma miatt, mert nehezen köti meg a nedvességet. A téglalapalakúra nyújtott tészta széleit be kell hajtani, hogy a töltelék ne folyjon ki, majd fel kell csavarni, és tojással lekenni.

Ezután jön a titkos lépés, hogy repedésmentes legyen a bejgli!

Fontos, hogy a tojás egyenletesen befedje a teljes tekercset. Ahol nincs tojás, ott a tészta könnyen szétreped. Lekenés után két órát pihentetem a tésztát, majd amikor az első réteg megszáradt, újra átkenem, és ezt is hagyom rászáradni. Így lesz a teteje márványos.

A bejglit 180 fokon 40-45 percig kell sütni.

Forrásunk volt.