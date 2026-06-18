5 tipp a bazsarózsákhoz virágzás után: ezt tedd a következő évi még szebb, még dundibb bazsarózsakért

- A bazsarózsa hosszú életű évelő növény, mely évekig díszíti kertünket, amennyiben megfelelően gondozzuk - virágzás után is.
- A nyári virágzást követően fontos eltávolítani az elhalt virágokat és szirmokat, hogy a növény a következő évi növekedésre összpontosíthassa energiáját.
- A bazsarózsa levélzetét hagyjuk a száron virágzás után is, ez is támogatja a következő évi növekedést és virágzást - írja Martha Stewart oldala.
A bazsarózsa a kert talán leglátványosabb, pufi, színes szereplője: puha, felhőszerű virágzatával és gazdag színskálájával könnyen elnyeri szívünket.
A gyönyörű virágzás azonban csak egy része az örömnek. A megfelelő gondozás virágzás után is kötelező, amennyiben a következő évben is élveznénk a bazsarózsánkat és annak virágait, még jobb minőségben és mennyiségben.
Összegyűjtöttük a szakértők tanácsait, hogyan tartsd a bazsarózsát egészségesen, erősen.
A kertész 5 pontban szedte össze a tudnivalókat a bazsarózsa gondozásáról - ezt érdemes tenned virágzás után, hogy jövőre még szebb legyen!
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Bazsarózsatippek egy csokorban:
- Mindig érdemes eltávolítani az elhervadt virágokat a gyökérzet és következő évi virágok támogatása érdekében.
- A levelek és a szár meghagyása nyár végéig vagy őszig biztosítja az erőteljes növekedést.
- A rendszeres öntözés és tápanyag-utánpótlás a nyár és kora ősz folyamán nagyon fontos!
- Ellenőrizd a légáramlást és a fényviszonyokat, hogy minimalizáld a gombás fertőzések kialakulását!
Jobb, ha megjegyzed:
- A bazsarózsák száron hagyott levelei a fotoszintézis révén táplálják a gyökereket és a következő évi virágkezdeményeket.
- A fás bazsarózsák leveleit hagyni kell természetesen lehullani, hogy a növény energiát gyűjtsön a következő szezonra.
- A megelőző gombaölő szerek és a lomb összegyűjtése csökkenti a lisztharmat és botritisz kockázatát!
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