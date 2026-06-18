5 tipp a bazsarózsákhoz virágzás után: ezt tedd a következő évi még szebb, még dundibb bazsarózsakért

Egyik kedvenc kerti növényünk a mindig vidámságot hozó, duci, kerek virágzatú, illatos bazsarózsa. Azt hihetnénk, virágzás után nincs dolgunk vele, de ez nem igaz. A szakértők ebben is segítenek!

A bazsarózsa hosszú életű évelő növény, mely évekig díszíti kertünket, amennyiben megfelelően gondozzuk - virágzás után is.

hosszú életű évelő növény, mely évekig díszíti kertünket, amennyiben megfelelően gondozzuk - virágzás után is. A nyári virágzást követően fontos eltávolítani az elhalt virágokat és szirmokat, hogy a növény a következő évi növekedésre összpontosíthassa energiáját.

A bazsarózsa levélzetét hagyjuk a száron virágzás után is, ez is támogatja a következő évi növekedést és virágzást - írja Martha Stewart oldala.

A megfelelő gondozás virágzás után is kötelező!

A bazsarózsa a kert talán leglátványosabb, pufi, színes szereplője: puha, felhőszerű virágzatával és gazdag színskálájával könnyen elnyeri szívünket.

A gyönyörű virágzás azonban csak egy része az örömnek. A megfelelő gondozás virágzás után is kötelező, amennyiben a következő évben is élveznénk a bazsarózsánkat és annak virágait, még jobb minőségben és mennyiségben.

Összegyűjtöttük a szakértők tanácsait, hogyan tartsd a bazsarózsát egészségesen, erősen.

A kertész 5 pontban szedte össze a tudnivalókat a bazsarózsa gondozásáról - ezt érdemes tenned virágzás után, hogy jövőre még szebb legyen!

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5 fotó

Bazsarózsatippek egy csokorban:

Mindig érdemes eltávolítani az elhervadt virágokat a gyökérzet és következő évi virágok támogatása érdekében.

a gyökérzet és következő évi virágok támogatása érdekében. A levelek és a szár meghagyása nyár végéig vagy őszig biztosítja az erőteljes növekedést.

nyár végéig vagy őszig biztosítja az erőteljes növekedést. A rendszeres öntözés és tápanyag-utánpótlás a nyár és kora ősz folyamán nagyon fontos!

a nyár és kora ősz folyamán nagyon fontos! Ellenőrizd a légáramlást és a fényviszonyokat, hogy minimalizáld a gombás fertőzések kialakulását!

A fás bazsarózsák leveleit hagyni kell természetesen lehullani, hogy a növény energiát gyűjtsön a következő szezonra

Jobb, ha megjegyzed:

A bazsarózsák száron hagyott levelei a fotoszintézis révén táplálják a gyökereket és a következő évi virágkezdeményeket .

. A fás bazsarózsák leveleit hagyni kell természetesen lehullani , hogy a növény energiát gyűjtsön a következő szezonra.

, hogy a növény energiát gyűjtsön a következő szezonra. A megelőző gombaölő szerek és a lomb összegyűjtése csökkenti a lisztharmat és botritisz kockázatát!

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