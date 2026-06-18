Életmód

2026.06.18.

5 tipp a bazsarózsákhoz virágzás után: ezt tedd a következő évi még szebb, még dundibb bazsarózsakért

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Egyik kedvenc kerti növényünk a mindig vidámságot hozó, duci, kerek virágzatú, illatos bazsarózsa. Azt hihetnénk, virágzás után nincs dolgunk vele, de ez nem igaz. A szakértők ebben is segítenek!

  • A bazsarózsa hosszú életű évelő növény, mely évekig díszíti kertünket, amennyiben megfelelően gondozzuk - virágzás után is.
  • A nyári virágzást követően fontos eltávolítani az elhalt virágokat és szirmokat, hogy a növény a következő évi növekedésre összpontosíthassa energiáját.
  • A bazsarózsa levélzetét hagyjuk a száron virágzás után is, ez is támogatja a következő évi növekedést és virágzást - írja Martha Stewart oldala.
bazsarózsák a kertben
A megfelelő gondozás virágzás után is kötelező!

A bazsarózsa a kert talán leglátványosabb, pufi, színes szereplője: puha, felhőszerű virágzatával és gazdag színskálájával könnyen elnyeri szívünket.

A gyönyörű virágzás azonban csak egy része az örömnek. A megfelelő gondozás virágzás után is kötelező, amennyiben a következő évben is élveznénk a bazsarózsánkat és annak virágait, még jobb minőségben és mennyiségben.

Összegyűjtöttük a szakértők tanácsait, hogyan tartsd a bazsarózsát egészségesen, erősen.

A kertész 5 pontban szedte össze a tudnivalókat a bazsarózsa gondozásáról - ezt érdemes tenned virágzás után, hogy jövőre még szebb legyen!

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5 fotó

Bazsarózsatippek egy csokorban:

  • Mindig érdemes eltávolítani az elhervadt virágokat a gyökérzet és következő évi virágok támogatása érdekében.
  • A levelek és a szár meghagyása nyár végéig vagy őszig biztosítja az erőteljes növekedést.
  • A rendszeres öntözés és tápanyag-utánpótlás a nyár és kora ősz folyamán nagyon fontos!
  • Ellenőrizd a légáramlást és a fényviszonyokat, hogy minimalizáld a gombás fertőzések kialakulását!
lehullatott szirmok bazsarózsafa alatt
A fás bazsarózsák leveleit hagyni kell természetesen lehullani, hogy a növény energiát gyűjtsön a következő szezonra

Jobb, ha megjegyzed:

  • A bazsarózsák száron hagyott levelei a fotoszintézis révén táplálják a gyökereket és a következő évi virágkezdeményeket.
  • A fás bazsarózsák leveleit hagyni kell természetesen lehullani, hogy a növény energiát gyűjtsön a következő szezonra.
  • A megelőző gombaölő szerek és a lomb összegyűjtése csökkenti a lisztharmat és botritisz kockázatát!

Cikkajánlónk:
7 tipp, hogy a vágott bazsarózsa sokáig otthonod éke legyen

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